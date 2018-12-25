Выборы-2019: референдум о доверии Нетаниягу

24 декабря главы коалиционных партий приняли решение о роспуске Кнессета и проведении досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва. В срок выборы должны были состояться 6 ноября 2019 года.

Ожидается, что закон о роспуске Кнессета будет утвержден 26 декабря, а последний рабочий день нынешнего парламента – 2 января 2019 года. До тех пор в Кнессете продолжится обсуждение лишь тех законопроектов, по поводу которых нет разногласия между коалицией и оппозицией.

Для участия в выборах партии должны сформировать предвыборные списки кандидатов и подать их в Центризбирком не позднее, чем за 45 дней до даты выборов (9 апреля 2019 года). Таким образом, все блоки, союзы и альянсы будут заключены не позднее 22 февраля.

Политические предпочтения русскоязычных израильтян накануне выборов-2019. Принять участие в опросе

В четырех партиях предвыборные списки будут формироваться по результатам праймериз: в "Ликуде", "Аводе", МЕРЕЦ и "Байт Иегуди". Ожидается, что праймериз состоятся, начиная с последней недели января до первой недели марта (в "Ликуде" названа дата 5 февраля).

Основное внимание в начале этой предвыборной кампании привлекают новые игроки на израильском политическом поле, в первую очередь бывший начальник генерального штаба Бени Ганц. Он не сделал к настоящему моменту ни одного публичного заявления, однако опросы общественного мнения уже пророчат ему двузначное число мандатов. Комментаторы считают, что Ганц по его взглядам, которых он никогда не высказывал, принадлежит к левоцентристскому лагерю. Глава "Сионистского лагеря" Ави Габай неоднократно заявлял, что рад был бы видеть бывшего начальника генштаба в своей партии. Однако Габай категорически отказывается уступить Ганцу первое место. Не исключена вероятность и союза Бени Ганца с Яиром Лапидом.

Еще одним новым самостоятельным участником предвыборной кампании станет Орли Леви-Абукасис, которая в начале работы Кнессета 20-го созыва вышла из партии НДИ. В настоящий момент она находится в оппозиции и может представлять электоральную угрозу, в первую очередь, для партии "Кулану".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу начинает эту предвыборную кампанию далеко не в идеальной для него ситуации. Волна подорожаний с одной стороны, волна террора в Иудее и Самарии с другой, а также постоянная угроза новой вспышки конфронтации на границе с Газой подрывают и электоральные позиции премьер-министра. Он по-прежнему лидирует в опросах общественного мнения, однако все больше и больше респондентов заявляют, что недовольны его деятельностью, особенно на посту министра обороны. В этой ситуации Нетаниягу, всегда стремившийся к тому, чтобы главной темой повестки дня в ходе предвыборной кампании были внешняя политика и безопасность, может оказаться в непростой ситуации, тем более если ему будет противостоять бывший начальник генштаба.

На правом фланге израильской политической карты в Кнессет будет баллотироваться множество партий, что неизбежно приведет к утрате голосов. "Зеут" во главе с Моше Фейглиным и "Оцма ле-Исраэль" во главе с Барухом Марзелем будут баллотироваться каждая сама по себе, так же видимо поступит и Эли Ишай.

Открытым остается вопрос союза "Байт Иегуди" и "Ихуд леуми", и велика вероятность того, что Ури Ариэль и Бецалель Смотрич тоже будут баллотироваться самостоятельно. Дробление "правых" наряду с формированием блоков в левоцентристском лагере делает исход выборов еще менее предсказуемым.

Эти выборы проходят на фоне приближающейся развязки в расследовании уголовных дел, фигурантом которых является премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что расследования не влияют на электоральные предпочтения израильтян, однако могут сказаться при процессе формирования правительства. Глава партии "Кулану" Моше Кахлон уже заявил, что Нетаниягу не сможет оставаться на своем посту, если ему будет предъявлено какое-либо обвинение. Аналогичное заявление сделала Орли Леви-Абукасис. Глава "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что не войдет в правительство, главой которого будет человек, находящийся под судом. Может сложиться ситуация, при которой Нетаниягу выиграет выборы, однако не сумеет воспользоваться плодами победы.

31 марта 2019 года исполнится десять лет непрерывного пребывания Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра. Выборы 2019 года – это очередной референдум, участники которого должны ответить на вопрос: хотят ли они сохранения власти премьер-министра Нетаниягу. Ответ на этот вопрос будет дан через 105 дней.

Материал подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон





