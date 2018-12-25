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Выбор читателей NEWSru.co.il: рейтинги НДИ и "Ликуда" почти сравнялись

время публикации: 15:22 | последнее обновление: 16:15 блог версия для печати фото
Эксклюзив NEWSru Israel
Биньямин Нетаниягу и Авигдор Либерман
Выбор читателей NEWSru.co.il: рейтинги НДИ и "Ликуда" почти сравнялись
Выбор читателей NEWSru.co.il: рейтинги НДИ и "Ликуда" почти сравнялись
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На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Политические предпочтения русскоязычных израильтян накануне выборов-2019".

В экспресс-опросе, который проводился в течение одних суток, 24-25 декабря, приняли участие 7.993 респондента (6.969 из них ответили на все 8 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Среди участников опроса 58% называют себя "умеренно правыми", 19% – "крайне правыми", 12% – "центристами", 4% – "умеренно левыми", 1% – "крайне левыми".

Читателям был задан вопрос: "Кого из перечисленных ниже лидеров вы предпочли бы видеть на посту премьер-министра Израиля?" Первая пятерка: Биньямин Нетаниягу – 25%, Авигдор Либерман – 21%, Исраэль Кац – 15%, Яир Лапид – 13%, Гидеон Саар – 5%.

Большинство опрошенных (52%) считают, что Биньямин Нетаниягу не сможет формировать коалицию в случае победы на выборах, если одновременно ему будет предъявлено обвинение. 34% придерживаются противоположного мнения.

Вопрос: "Считаете ли вы закон о призыве ультраортодоксов был достаточным поводом для развала коалиции и объявления досрочных выборов?" 36% выбрали ответ: "Нет, это политические игры, так как ультраортодоксов все равно не призовут". 33% заявили: "Да, это кардинально важный вопрос для будущего страны". 17%: "Нет, выборы в любом случае должны были состояться в срок". 8%: "Нет, ультраортодоксы не нужны армии".

86% респондентов сказали, что знают, за какую партию или блок будут голосовать на выборах в Кнессет.

Если бы выборы состоялись сейчас, партия "Наш дом Израиль" получила бы 31% голосов наших читателей (в ноябре, после ухода Либермана с поста министра обороны, таких было 45,5%, в октябре – 27%). Далее следуют: "Ликуд" – 29% (только 13% в ноябре, 28,5% – в октябре), "Еш Атид" – 15% (10% в ноябре, 16% в октябре), "Зеут" – 3% (2%, 3%), новый блок крайне правых партий, если он будет создан – 3% (6%, 3%), "Байт Иегуди" – 3% (3%, 4%), "Кулану" – 2% (1,5%, 1,5%), партия Бени Ганца – 2%, МЕРЕЦ – 1%, блок "Сионистский лагерь" ("Авода" + "А-Тнуа") – 1% (1%, 2%), гипотетическая "новая русская партия" – 1% (1,5%, 1%). Остальные партии и блоки получат менее 1% голосов участников этого опроса. При этом 4% затруднились с выбором (в ноябре таких было 9%, в октябре – 6%), а 2% сказали, что не станут голосовать (4%, 3%).

Таким образом, распределение голосов очень близко к показателям октября 2018 года. Менее чем за полтора месяца после ухода в отставку А.Либермана с поста министра обороны рейтинг возглавляемой им партии НДИ после кратковременного резкого роста снизился и вновь примерно соответствует рейтингу "Ликуда". При этом появление на политической карте партии Бени Ганца (еще не объявившей ни о своей программе, ни о своем списке) не повлияло существенным образом на распределение голосов русскоязычных избирателей.

Опрос проводился до объявления бывшего министра обороны Моше Яалона о создании собственной партии. Но, судя по тому, что Яалона в качестве кандидата на пост премьер-министра поддерживают менее 1% опрошенных, его партия тоже заметно не повлияет на распределение "русских" голосов.

По оценке политологов, голосование русскоязычных избирателей может определять до 17-18 из 120 депутатских мандатов в Кнессете. Таким образом, данная категория избирателей могла бы на сегодняшний день принести по шесть-семь мандатов партиям НДИ и "Ликуд", три-четыре мандата – партии "Еш Атид", не более одного мандата – блоку "Байт Иегуди", партии "Зеут", новому блоку крайне правых партий, партии "Кулану" и партии Бени Ганца. Другие партии и блоки, в том числе гипотетическая "новая русская партия", "целые русские мандаты" не получают (хотя по итогам выборов в Кнессет 20-го блок "Сионистский лагерь" один такой мандат получил). Подчеркнем, что речь идет о приблизительной и предварительной оценке.

Первостепенными темами для нашей аудитории остаются: внешняя политика и безопасность (63%) и социально-экономические вопросы (61%).

47% опрошенных не поддерживают идею создания "правительства национального единства" с участием правых и левых партий. 27,5% поддерживают эту идею.

Следующий опрос о политических предпочтениях читателей NEWSru.co.il планируется после утверждения окончательного списка партий и блоков, участвующих в выборах в Кнессет 21-го созыва.

Напомним: выборы состоятся 9 апреля 2019 года.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2018 г.
Моше Яалон объявил о создании своей партии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2018 г.
Нетаниягу отказался переносить голосование по роспуску Кнессета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2018 г.
Межминистерская комиссия по законодательству одобрила законопроект о роспуске Кнессета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2018 г.
Первый опрос после объявления выборов: безоговорочная победа "Ликуда", Ганц на втором месте
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2018 г.
Выборы-2019: референдум о доверии Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 ноября 2018 г.
Операция в Газе, отставка Либермана и досрочные выборы. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 октября 2018 г.
Политические предпочтения русскоязычных израильтян в октябре 2018 года. Итоги опроса





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