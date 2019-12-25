В Иерусалиме убит офицер безопасности службы охраны судов

В подъезде собственного дома в иерусалимском районе Ар-Хома был убит Амос Саар, офицер безопасности службы охраны судов Иерусалимского округа. До этого он отвечал за службу безопасности в Верховном суде.

25 декабря, около 14:00, в иерусалимском квартале Ар-Хома в лобби многоэтажного дома был найден истекающим кровью 50-летний мужчина. С множественными ножевыми ранениями он был доставлен в больницу "Шаарей Цедек". В течение нескольких часов врачи пытались стабилизировать состояние раненого, но их усилия не увенчались успехом.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что расследование этого преступления поручено Центральному подразделению полицию. Следствие рассматривает все версии.

В то время, когда криминалисты работали на месте преступления, оперативники перекрыли дороги в районе, были начаты поиски возможного убийцы.

Спустя короткое время полицейские сообщили о задержании 30-летнего мужчины по подозрению в причастности к этому преступлению. Известно, что задержанный проживает недалеко от места, где произошло убийство.

Знакомые и бывшие коллеги Амоса Саара шокированы его убийством, они говорят, что Саар был отзывчивым и неконфликтным человеком, у него не было врагов.





