Отчет ЦАХАЛа об ударе по цели в Дир аль-Балахе: это был гражданский объект "с определенной военной активностью"

Командование Армии обороны Израиля опубликовало результаты проверки обстоятельств нанесения 14 ноября удара по цели в Дир аль-Балахе (сектор Газы), в результате которого погибли девять человек, в том числе мирные граждане. Отчет передан начальнику генерального штаба Авиву Кохави.

Согласно опубликованным данным, было подтверждено, что два строения, принадлежавшие семье ас-Сауарка, являлись частью комплекса зданий террористической организации "Исламский джихад". В то же время, отмечается, что эти строения были помечены в банке целей как гражданский объект "с определенной военной активностью". В ЦАХАЛе заявляют, что при принятии решения о нанесении удара предполагалось, что в этих строениях нет мирных граждан. Но это предположение было ошибочным, признают военные.

В отчете ЦАХАЛа сказано, что по результатам проведенной проверки сформулированы рекомендации, как избежать подобных ошибок в будущем. Что это за рекомендации, военные не поясняют.

Отметим, что израильские СМИ по-разному интерпретируют полученный отчет ЦАХАЛа. Так, например, газета "Гаарец" делает акцент на том, что военные признали допущенную ошибку, а издание The Times of Israel отмечает, что военные настаивают на случайности жертв среди мирных граждан.

В ночь на 14 ноября 2019 года, в ходе операции "Черный пояс", за несколько часов до формального объявления о прекращении огня, ВВС ЦАХАЛа атаковали в Дир аль-Балахе дом, в котором, как утверждалось, находился один из наиболее влиятельных командиров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") Расми Абу Малхус, считавшийся одним из вероятных преемников Бахаа Абу аль-Аты, лидера боевиков "Исламского джихада", ликвидированного ЦАХАЛом рано утром 12 ноября. Со ссылкой на источники в Газе израильские и арабские СМИ передавали, что Расми Абу Малхус в результате этого воздушного удара был убит, также погибли пятеро его родственников, включая женщин и детей. Сообщалось об еще двоих погибших в результате этого авиаудара, предположительно боевиков "Бригад Аль-Кудса", и примерно 10 раненых. 22 ноября от полученных ранений умер один из пострадавших, 40-летний Мухаммад Саламэ ас-Сауарка – руководство Газы называло его мирным гражданином. Израильский блогер "Абу Али", считающийся специалистом по ближневосточной тематике, писал, что Мухаммад Саламэ ас-Сауарка был командиром "Бригад Аль-Кудса".

15 ноября газета "Гаарец" опубликовала результаты собственного расследования, которое опровергало заявление ЦАХАЛа об уничтожении в Дир аль-Балахе влиятельного командира "Исламского джихада". В публикации Янива Кобовича и Джеки Хури утверждалось, что дом, в котором находились мирные граждане, был атакован ошибочно. В публикации газеты "Гаарец" утверждалось, что ЦАХАЛ не располагал достоверными сведениями о присутствии в доме командира боевиков, основываясь на информации из социальных сетей, однако удар был нанесен, в результате чего погибли мирные граждане, в том числе женщины и дети.

По версии "Гаарец", сам факт существования командира "Бригад Аль-Кудса" по имени Расми Абу Малхус сомнителен. В публикации со ссылкой на источник в спецслужбах говорилось, что такой командир, скорее всего, неизвестен.

Янив Кобович и Джеки Хури писали, что здание в Дир аль-Балахе, атакованное ЦАХАЛом в ночь на 14 ноября 2019 года, много месяцев назад было внесено в "банк целей" Южного округа как "инфраструктура Исламского джихада". Это здание, представлявшее собой объединение нескольких полуразрушенных бараков, в "банке целей" было указано как учебный комплекс "Исламского джихада". Но между ЦАХАЛом и общей службой безопасности (ШАБАК) не было единого мнения по поводу того, для какой цели используется это здание, говорилось в публикации "Гаарец". Не было известно и то, есть ли в здании гражданские лица.

Как утверждала газета "Гаарец", целью авиаудара с применением бомбы JDAM (The Joint Direct Attack Munition) была именно предполагаемая "инфраструктура террора" или "казарменный комплекс", а не конкретный командир "Исламского джихада", как заявлял вскоре после нанесения удара представитель отдела пресс-службы ЦАХАЛа, работающего с арабоязычными СМИ.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате авиаудара по зданию в Дир аль-Балахе в ночь на 14 ноября погибли 45-летний Расми Абу Малхус Машбад ас-Сауарка (членство которого в "Исламском джихаде" не подтверждено, а роль неизвестна, заявляет "Гаарец"), его 12-летний сын Муханад, 45-летняя Мириам ас-Сауарка, 7-летний Муад Мухаммад ас-Сауарка, 13-летний Уасим Мухаммад ас-Сауарка, 39-летняя Юсра ас-Сауарка и двое младенцев, имена которых не были названы. Они были похоронены днем 14 ноября на кладбище в Дир аль-Балахе, на похоронах присутствовали тысячи жителей Газы. Отметим, что тела погибших, в том числе детей, были укрыты во время похорон флагами "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ) и "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад"). Мухаммад Саламэ ас-Сауарка, умерший 22 ноября, стал седьмым погибшим среди членов этой семьи.

Власти Газы заявляли, что семья ас-Сауарка давно жила в полуразрушенных строениях в Дир аль-Балахе, соседствующих с комплексом "Исламского джихада". "Гаарец" утверждал, что перед ударом по цели не была проведена необходимая проверка возможного ущерба для гражданских лиц.

Сообщение о том, что в результате авиаудара по зданию в Дир аль-Балахе был убит командир "Бригад Аль-Кудса" Расми Абу Малхус, отвечавший за ракетные подразделения в центральной части Газы, опубликовал 14 ноября начальник отдела пресс-службы ЦАХАЛа по связям с арабскими СМИ подполковник Авихай Эдри, он проиллюстрировал свое сообщение фотографией командира боевиков "Исламского джихада". Но, как писала газета "Гаарец", на этом снимке не был изображен убитый Расми Абу Малхус Машбад ас-Сауарка, более того командира "Бригад Аль-Кудса" по имени Расми Абу Малхус вообще не существует.

"Гаарец" писал, что уже в пятницу, 15 ноября, в ЦАХАЛе признали неверной публикацию Авихая Эдри, а затем подтвердили, что командир "Бригад Аль-Кудса" по имени Расми Абу Малхус, якобы отвечавший за ракетные силы "Исламского джихада" в центральной части сектора Газы, не был известен ни сотрудникам разведывательного отдела Южного округа, ни другим структурам безопасности в Израиле. Фотографию "Расми Абу Малхуса" Эдри, по всей видимости, взял в одной из групп в Telegram-канале. Очевидно, речь идет о Telegram-канале израильского блогера "Абу Али". 14 ноября он опубликовал фотографию группы командиров "Бригад Аль-Кудса", выделив на ней командира по имени Расми Абу Малхус.

В статье Янива Кобовича и Джеки Хури был приведен комментарий ЦАХАЛа о том, что Эдри допустил ошибку не преднамеренно, и что военные не пытались таким образом "прикрыть" убийство мирных граждан. При этом было сказано, что целью удара была инфраструктура "Исламского джихада".

Редакция "Гаарец" приводила подробный комментарий ЦАХАЛа по этому поводу, из которого складывалось впечатление, что военные признают допущенную ошибку.

Редакция NEWSru.co.il 17 ноября обращалась в пресс-службу ЦАХАЛа с просьбой подтвердить или опровергнуть сведения, опубликованные газетой "Гаарец" по поводу данного инцидента. Нам заявили, что расследование продолжается, дополнительная информация будет представлена после проверки.

Сайт Ynet 17 ноября публиковал комментарий ЦАХАЛа, согласно которому предварительное расследование показало, что планирование атаки и выбор цели осуществлялись в соответствии с инструкциями. Отмечалось, что "не ожидалось причинения вреда гражданским лицам".



