Иерусалим пытается договориться с Москвой об изменении процедуры проверок израильтян в российских аэропортах

Генеральный директор Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции профессор Шломо Мор-Йосеф заявил, что передал своим российским коллегам проект договоренности о регулировании процедуры проверок израильских туристов в российских аэропортах.

Проблема с задержанием и длительными допросами израильтян в московских аэропортах обсуждалась сторонами на встрече, состоявшейся в МИДе Израиля 19 декабря. Помимо сотрудников израильского МИДа, на встрече присутствовал Шломо Мор-Йосеф и другие высокопоставленные представители Управления по вопросам иммиграции.

По словам гендиректора Управления, в проект договоренности, предложенный израильской стороной, входит обеспечение израильтянам на российской границе тех же условий, которые существуют в израильских аэропортах для задержанных российских туристов. Прежде всего, речь идет о том, чтобы израильтян допрашивали на понятном для них языке, и чтобы все документы, которые дают им на подпись, были на иврите или на английском, а не на русском языке, как это происходит в настоящее время. Помимо этого, как заявил профессор Мор-Йосеф, Израиль просит Россию принять во внимание, что российские туристы, проходящие допросы в израильских аэропортах, получают доступ ко всем удобствам, что не соблюдается в России.

Гендиректор Управления объяснил, что российская сторона до сих пор не дала своего ответа на данный проект договоренности. Мор-Йосеф также подчеркнул, что остальные предложения, внесенные с целью ускорения и упрощения процедуры проверок в аэропортах, не будут озвучены, пока не будет получена реакция российских коллег.

Напомним, в середине декабря в московских аэропортах начались задержания израильских туристов, не обладающих российскими паспортами. Ежедневно пассажиры рейсов "Эль-Аль" в Москву, не имеющие российских паспортов, жалуются на длительные проверки, которые тянутся часами.

18 декабря 46 израильтян, прилетевших рейсом авиакомпании "Эль-Аль" в московский аэропорт Домодедово, были задержаны на границе и лишены возможности въехать на территорию России. Задержанных, среди которых были семьи с детьми, продержали в аэропорту до вечера. Последние пассажиры данного рейса были отпущены спустя восемь часов после прибытия в Домодедово. Двумя днями ранее в Шереметьево были задержаны восемь израильтян. Они провели всю ночь в зале ожидания аэропорта, а утром ближайшим рейсом их отправили в Тель-Авив.

Посольство России в Израиле на запрос нашей редакции дало следующий ответ: "По данным посольства России в Тель-Авиве на 1 декабря 2019 года, 5771 российский турист получил отказ во въезде в Израиль. В октябре 2019 года 568 российских граждан не были допущены в Израиль, в ноябре - 569. Речь идет в том числе о тех, кто прибывает в страну с туристическими целями: эти люди имеют на руках проплаченные билеты в обе стороны, отели и ваучеры, соответствующее количество финансовых средств, необходимых на время пребывания в Израиле. Вместе с этим, российская сторона не комментирует решения, принятые релевантными израильскими властями в местах пересечения границы российскими гражданами".

На подобные "ответные меры" ранее пошла Украина. В начале 2019 года появились сообщения о том, что пограничная служба Украины в киевском аэропорту "Борисполь" отказывает обладателям израильского гражданства во въезде в страну. По словам украинских политиков, это были "зеркальные" меры против Израиля в связи со случаями массового отказа впустить в страну украинских туристов, прибывших в аэропорт имени Бен-Гуриона.

В августе этого года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что благодаря совместной и последовательной работе между правоохранительными ведомствами двух стран удалось решить проблему пересечения границы между Украиной и Израилем. В официальном сообщении сказано, что соответствующие договоренности были достигнуты на переговорах с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Судя по словам Авакова, проблемные вопросы при пересечении границ двух стран были решены после подписания Декларации об интенсификации сотрудничества, которое состоялось 11 июля. Однако, по данным нашей редакции, в последующие месяцы в "Борисполе" многократно задерживали израильских туристов.





