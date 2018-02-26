10-й канал ИТВ: в деле 4000, возможно, существует сговор между судьей и следствием

В воскресенье, 25 февраля, 10-й канал (14 кнопка) процитировал переписку между судьей Ронит Познански-Кац, рассматривавшей просьбу полиции о продлении сроков содержания под стражей подозреваемых по делу 4000 ("Безек") и представителем Управления ценных бумаг, структуры расследующей дело.

В репортаже были показаны скриншоты переписки в WhatsApp. В своих сообщениях представитель Управления писал судье, как будет выглядеть заседание и какие решения на нем должны быть приняты, включая сроки помещения под стражу подозреваемых.

Этот материал стал причиной скандала в юридической и судебной системе Израиля. Министр юстиции Айелет Шакед и председатель Верховного суда Эстер Хайют приняли решение обратиться к Управляющему по работе с жалобами населения на судей с просьбой проверить информацию 10-го канала и принять соответствующие меры.

После сюжета на 10-м канале судья Ронит Познански-Кац обратилась к председателю мирового суда Тель-Авива Авихаю Дорону с просьбой освободить ее от ведения заседаний по делу 4000.

По предварительной информации, судебные заседания по этому делу будет вести судья Ала Масаруа, проживающий в Тайбе.

Министр обороны Израиля, комментируя сюжет 10-го канала, распространил заявление, в котором выразил надежду, что председатель Верховного суда отстранит от работы судью Ронит Познански-Кац. "Нельзя допустить, чтобы израильское общество потеряло доверие к судебной системе", - заявил министр.





