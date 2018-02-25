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В Израиле

Полиция вновь допросит Биньямина Нетаниягу в качестве подозреваемого

время публикации: 07:48 | последнее обновление: 08:14 блог версия для печати фото
Следователи на территории резиденции премьер-министра Израиля
Генинспектор полиции Рони Альшейх и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу
Нир Хефец в суде. 22 февраля 2018 года

Полиция обратилась в канцелярию премьер-министра с просьбой назначить дату и время допроса главы правительства Биньямина Нетаниягу, сообщила радиостанция "Кан Бет".

Согласно опубликованной информации, полиция допросит Нетаниягу в качестве свидетеля по делу 3000 ("дело о субмаринах"), а также в качестве подозреваемого по делам 4000 (дело "Безек") и, возможно, по делу 1270 (подозрения в попытке подкупа судьи).

Дата встречи Нетаниягу со следователями еще не назначена. "Кан Бет" сообщает, что представители полиции предложили главе правительства несколько возможных дат. Одной из них является 27 февраля. В настоящий момент неизвестно, состоится ли допрос главы правительства уже на этой неделе.

В конце недели премьер-министр отправится с визитом в США, где примет участие в конференции произраильского лобби AIPAC, а также встретится с президентом Дональдом Трампом. Если допрос не состоится до наступления праздника Пурим вечером 28 февраля, встреча Нетаниягу со следователями будет отложена до его возвращения из США. "Кан Бет" отмечает, что в полиции считают это крайне нежелательным.

Портал Walla сообщает, что следователи намерены прежде всего допросить Нетаниягу по делам, в которых он является подозреваемым, и лишь после этого коснуться "дела о субмаринах", где глава правительства выступает в качестве свидетеля.

Сообщается также, что по "делу 4000" полиция намерена допросить Сару Нетаниягу, однако неизвестно, в качестве свидетеля или подозреваемой. Газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что полиция продолжает попытки убедить Нира Хефеца, бывшего советника премьер-министра, начать сотрудничать со следствием и стать еще одним государственным свидетелем по этому делу.

Следователи разыскивают дневники Хефеца, в которых фигурируют даты встреч премьер-министра и его супруги с высокопоставленными представителями компании "Безек". По мнению следователей, информация из дневников Хефеца поможет обосновать подозрения в отношении премьер-министра. Сам Нир Хефец в настоящий момент отказывается отвечать на вопросы следователей. Его арест продлен до 26 февраля.

Бывший генеральный директор министерства связи Шломо Фильбер, ставший государственным свидетелем, продолжает давать показания. Срок его содержания под стражей продлен до 9 марта.



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