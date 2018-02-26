Военнослужащие обстреляли палестинское судно, приблизившееся с моря к Зикиму

Израильские СМИ сообщают, что военнослужащие ЦАХАЛа обстреляли лодку жителей сектора Газы, которая находилась за пределами зоны, выделенной для рыбной ловли. Об этом написал сайт Maariv.

По информации сайта 0404.co.il, инцидент произошел недалеко от пляжа Зиким.

0404.co.il пишет, что военнослужащие, действуя в соответствии с инструкциями, потребовали от "рыбаков" остановиться и повернуть назад, однако они продолжили движение. Военнослужащие открыли огонь по находящимся в судне после того, как один из них выхватил некий предмет, похожий на оружие.

Отметим, что палестинские источники, в частности сайт ХАМАС "Палестинский информационный центр", сообщают об этом инциденте со ссылкой на израильские СМИ.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: "На севере сектора Газы палестинское судно нарушило границы зоны, разрешенной для ловли рыбы. Военнослужащие ЦАХАЛа, следуя инструкции по задержанию подозреваемых, после стрельбы в воздух открыли огонь в сторону плавсредства. Один из находившихся в лодке был тяжело ранен, и затем скончался от полученных ран. Двое других мужчин, находившихся в лодке, задержаны для дальнейшего расследования. Никто из военнослужащих не был ранен. Инцидент расследуется".

Пресс-служба ХАМАС распространила заявление, в котором "атака на рыбаков из сектора Газы" названа преступлением. ХАМАС возложил на Израиль ответственность за возможные последствия этого инцидента.





