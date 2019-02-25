"Кахоль Лаван" собирает меньше "русских" голосов, чем Ганц и Лапид до объединения. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос "47 партий и блоков идут в Кнессет. За кого и почему проголосуете вы?", проводившийся после завершения регистрации партий, которые будут участвовать в выборах, и после объединения партий "Хосэн ле-Исраэль", ТЭЛЕМ и "Еш Атид" в единый список "Кахоль Лаван" (лидеры: Бени Ганц, Моше Яалон, Яир Лапид, Габи Ашкенази).

Следует подчеркнуть, что проведенный нами опрос не является строгим социологическим исследованием, но, тем не менее, опросы на сайте NEWSru.co.il весьма показательны, так как привлекают большое количество респондентов.

В опросе, который проходил в течение одних суток, 24-25 февраля, приняли участие 4.604 респондентов (3.917 из них ответили на все 15 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что большинство наших читателей – 57% – определяют свои политические взгляды как умеренно правые (правоцентристские). 23% относят себя к крайне правым, 11% – к центристам, 4% – к умеренно левым (левоцентристам), 1% – к крайне левым. 5% затрудняются с определением своих политических взглядов. Эти показатели незначительно меняются от опроса к опросу.

88% опрошенных заявили, что уже определились с тем, за какую партию голосовать на выборах в Кнессет 21-го созыва (в ходе опроса 1 февраля таких было 84%). 7% еще не определились. 2% говорят, что не будут голосовать. 3% затруднились с ответом.

При подведении итогов опроса мы учитывали такое явление, как предвыборный "партийный онлайн-активизм" – основные результаты фиксировались после каждых 1000 ответивших на наши вопросы. По партиям, набирающим наибольшее число голосов, данные приведены после подсчета 1000, 2000, 3000, 4000 голосов. Когда опрос проводится в течение одних суток, первыми голосуют те, кто находится дома или по дороге на работу, днем – в рабочее время – активность голосующих снижается, вечером голосуют преимущественно те, кто работал и не мог проголосовать утром или днем.

Главный вопрос звучал так: "За какую партию или блок вы намерены голосовать на выборах в Кнессет 21-го созыва?"

"Ликуд" (Нетаниягу) – итоговый показатель 33% (1 февраля – 31%, средний показатель 28%). Ход голосования: 1000 респондентов – 28%, 2000 – 26%, 3000 – 30%, 4000 – 33%.

"Наш дом Израиль" (Либерман) – 28% (1 февраля – 24%, средний показатель 30%). Ход голосования: 1000 – 30%, 2000 – 30%, 3000 – 29%, 4000 – 28%.

"Кахоль Лаван" (Ганц, Лапид, Яалон, Ашкенази) – 14% (1 февраля в общей сложности "Хосэн ле-Исраэль" и "Еш Атид" набирали 23%, при среднем показателе 19%.) Ход голосования: 1000 – 16%, 2000 – 16%, 3000 – 15%, 4000 – 14%.

"Зеут" (Фейглин) – 7% (7-6%).

"Кулану" (Кахлон) – 3,5% (3-4%).

"А-Ямин а-Хадаш" (Шакед, Беннет) – 3% (3-4%).

"Ихуд Мифлагот а-Ямин" (Перец/Смотрич/Бен-Ари) – 2,5%

МЕРЕЦ (Зандберг) – 1,5%.

Прочие партии набрали менее 1% голосов.

Обращает на себя внимание, прежде всего, тот факт, что после объединения партии Ганца и Лапида набирают заметно меньше "русских" голосов, чем до объединения.

По оценке политологов, голосование русскоязычных избирателей может определять до 17-18 из 120 депутатских мандатов в Кнессете (при условии, что явка этой категории избирателей примерно такая же, как общая). Таким образом, данная категория избирателей могла бы на сегодняшний день принести по пять-семь мандатов партиям "Ликуд" и НДИ, два-четыре – блоку "Кахоль Лаван", один-два – партии "Зеут", по одному мандату – партиям "Кулану", "А-Ямин а-Хадаш" и блоку "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Другие партии и блоки "целые русские мандаты" не получают. Подчеркнем, что речь идет о приблизительной и предварительной оценке.

27% рады тому, что создан блок "Кахоль Лаван". Но большинство опрошенных, 54%, этому не рады.

38% рады тому, что создан блок крайне правых партий. 42% этому не рады.

"Какие партии вы хотели бы видеть в будущей правящей коалиции?" "Ликуд" – 71%, НДИ – 60%, "Кулану" – 46%, "А-Ямин а-Хадаш" – 34%, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 27%, "Кахоль Лаван" – 25%, "Зеут" – 22%.

"Какие партии вы категорически не хотели бы видеть в будущей правящей коалиции?" РААМ-БАЛАД – 74%, ХАДАШ/ТААЛ – 65%, МЕРЕЦ – 62%, ШАС – 55%, "Яадут а-Тора" – 50%, "Авода" – 44%, "Кахоль Лаван" – 35%.

Респондентам был задан вопрос "Кого из перечисленных ниже лидеров вы предпочли бы видеть на посту премьер-министра Израиля?" Уверенно лидирует Биньямин Нетаниягу – 38% (месяц назад 31%). Далее следуют: Авигдор Либерман – 14% (14%), Исраэль Кац – 10% (13%), Яир Лапид – 8% (16%), Бени Ганц – 6% (6%), %, Моше Фейглин – 6% (6%), Гидеон Саар – 4% (3%), Айелет Шакед – 2% (2%), Моше Кахлон – 2% (2%).

Был задан вопрос "Кого из лидеров "Ликуда" вы считаете наиболее достойным преемником Нетаниягу на посту главы этой партии/премьер-министра?" Исраэль Кац набрал 23% голосов, Гидеон Саар – 20% (причем на отметке 2000 респондентов он лидировал), Юлий Эдельштейн – 13%, Зеэв Элькин – 4%, Нир Баркат – 3%.

Почти 27% считают, что в случае возможного ухода Нетаниягу из политики в партии "Ликуд" произойдет раскол. 42% уверены, что раскола в "Ликуде" не будет.

Первостепенными темами для нашей аудитории остаются: внешняя политика и безопасность (74%) и социально-экономические вопросы (68%).

Для 44% респондентов важно присутствие русскоязычных кандидатов в списке партии, за которую они хотели бы голосовать. Для 51% это значения не имеет.

Большинство опрошенных (52%) не поддерживают идею создания "правительства национального единства" с участием "Ликуда" и "Кахоль Лаван". 25% такую идею поддерживают.

57% респондентов считают, что наибольшее число мандатов по итогам выборов наберет "Ликуд". 17% считают, что больше всего мандатов будет у блока "Кахоль Лаван". 10% прогнозируют, что "Ликуд" и "Кахоль Лаван" получат одинаковое число мандатов.

При этом 65% уверены, что после выборов Биньямин Нетаниягу сохранит за собой пост премьер-министра. В то, что этот пост займет Бени Ганц, верят только 10% опрошенных. 4% считают, что Нетаниягу и Ганц договорятся о ротации на этом посту.





