Кушнер: в рамках "сделки века" будут определены границы Израиля

В понедельник, 25 февраля, старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, совершающий турне по Ближнему Востоку, в интервью арабской редакции телеканала Sky News коснулся "сделки века", плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, разрабатываемого Белым домом.

Кушнер отметил, что план Белого дома, который будет обнародован после парламентских выборов в Израиле, является "глубоким и продуманным", он будет сосредоточен на определении границ Израиля и решении проблем, связанных со статусом спорных территорий.

По словам советника Дональда Трампа, "политико-экономический" план Белого дома сосредоточен на основных вопросах палестино-израильского конфликта. "Он будет иметь положительное влияние не только на экономику Израиля и палестинцев, но и всего региона", - заявил Кушнер.

"Мы пытались найти реалистичное и справедливое решение проблем, соответствующее духу 2019 года, что позволило бы улучшить жизнь израильтян и палестинцев", - сказал он, подчеркнув, что реализация этого плана потребует уступок с обоих сторон, причем, от Израиля потребуется намного больше усилий.

Джаред Кушнер отметил, что подробности плана до сих пор не разглашались для того, чтобы не дать политикам уклониться от его выполнения, как это уже было в прошлом.

По словам Кушнера, при составлении программа учитывались четыре принципа – свобода, уважение к вероисповеданию, реализация возможностей и безопасность.

Кушнер заявил, что палестинский народ имеет право на достойную жизнь. Однако, что Белый дом хотел бы видеть, чтобы сектор Газы и Западный берег имели единое правительство. "Палестинцы хотели бы иметь правительство, которое бы защищало их интересы", - сказал он.

В настоящее время Джаред Кушнер находится в ближневосточном турне, задача которого - содействовать реализации экономических аспектов плана палестино-израильского урегулирования, готовящегося американской администрацией. Кушнера сопровождают специальный посланник президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Делегация посетит Оман, Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.