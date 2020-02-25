Прекращение огня в Газе: на юге Израиля все еще закрыты учебные заведения

После полуночи 25 февраля не зафиксировано ни одного обстрела израильской территории из Газы. ЦАХАЛ также приостановил удары по целям в секторе.

Тем не менее, в соответствии с распоряжением Управления тылом, 25 февраля не будут проводиться занятия в образовательных учреждениях Ашкелона, Нетивота, Сдерота, региональных советов Шаар а-Негев, Сдот Негев, Хоф Ашкелон и Эшколь.

В то же время, утром во вторник было решено возобновить движение транспорта по дорогам на юге страны, ранее перекрытым в связи с обстрелами израильской территории. Также возобновлено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Сдеротом.

После 10 утра Управление тылом Армии обороны Израиля объявило, что сняты ограничения на проведение общественных мероприятий в Ашкелоне, Нетивоте, Сдероте, а также в региональных советах около границы сектора Газы.

36 часов войны в Газе. Фоторепортаж

Обстрел Сдерота: ракета упала на детской площадке. Фоторепортаж

Из больницы "Барзилай" в Ашкелоне поступила информация о том, что в этом медицинском учреждении 23-24 февраля была оказана помощь 21 пострадавшему в результате ракетных обстрелов из Газы. 16 человек получили травмы (один из них был госпитализирован в состоянии средней тяжести, 15 были травмированы легко), пятерым потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока. Среди тех, кому была оказана помощь, двое военнослужащих, остальные являются гражданскими лицами. Судя по имеющейся информации, среди пострадавших не было раненых, речь идет о травмах и контузиях, полученных в результате падений во время поиска укрытия или при иных обстоятельствах.

Напомним, что с вечера 23 февраля, после того, как боевики "Исламского джихада" осуществили серию ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газы, Армия обороны Израиля наносила удары по объектам этой террористической организации в Газе и в Сирии. Соответствующее решение было принято на заседании военно-политического кабинета Израиля.

Боевые действия возобновились с полудня 24 февраля и продолжались до полуночи.

Обстрелы из Газы и ответные действия ЦАХАЛа 24 февраля

00:00-12:00. Не зафиксировано ни одного обстрела из Газы.

12:00. В Сдероте и других населенных пунктах около границы Газы вновь был слышен сигнал тревоги "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле из сектора Газы. Местные жители сообщают, что система ПРО "Железный купол" перехватила несколько ракет. Служба "Маген Давид Адом" сообщает, что нескольким людям потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока. Раненых нет, заявляет МАДА. Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что из сектора Газы были выпущены шесть ракет, пять из них сбиты системой ПРО.

12:30. В Сдероте вновь сработал сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле из сектора Газы. Снова была задействована система ПРО "Железный купол". Одна ракета взорвалась на детской площадке, недалеко от жилых домов, пострадавших нет. Причинен ущерб.

13:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что 24 февраля из сектора Газы в сторону израильской территории были выпущены 14 ракет, 12 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

В 13:28 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские ВВС вновь наносят удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газы. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что удар был нанесен по объекту "Хитин" к западу от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Агентство Safa сообщает: сначала удар по цели к западу от Хан-Юниса нанес беспилотный самолет, выпустивший одну ракету, потом израильские истребители выпустили еще четыре ракеты по той же цели.

13:45. ПИЦ сообщил, что ЦАХАЛ нанес удары по целям к востоку от Аль-Бурэйджа, в центральной части сектора.

14:30. ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Исламского джихада" около Хан-Юниса и Аль-Бурэйджа. В сообщении сказано, что к западу от Хан-Юниса был уничтожен учебный центр боевиков, где также располагались склад оружия и некая подземная инфраструктура.

15:07. Сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из Газы, была слышна в промзоне Ашкелона и в южных районах города. Местные жители говорят, что система ПРО "Железный купол" сбила не менее пяти ракет. ЦАХАЛ сообщает, что одна ракета разорвалась на израильской территории. Сведений о пострадавших не поступало.

15:58. Сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из Газы, была слышна в населенных пунктах районного совета Эшколь. Сведений о пострадавших не поступало.

16:07 Сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из Газы, прозвучала также в Нетивоте. Был нанесен легкий ущерб жилому дому. Сведений о пострадавших не поступало. Задействован "Железный купол".

16:20. Город Ашкелон и ряд населенных пунктов вблизи с границей сектора Газы вновь подверглись ракетному обстрелу. Задействован "Железный купол".

16:48. Сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из Газы, прозвучала в Сдероте и в населенных пунктах районного совета Шаар а-Негев. Сведений о пострадавших не поступало.

16:50. ПИЦ сообщил, что ВВС ЦАХАЛа наносят авиаудары по районам на востоке города Газы в секторе. По данным ПИЦ, есть пострадавшие. Позже ЦАХАЛ подтвердил уничтожение ракетной установки, из которой велись обстрелы израильской территории.

17:00. Сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из Газы, прозвучала в населенных пунктах Нирим и Айн а-Шлоша.

17:15. Сирены "Цева адом", предупреждающие о ракетном обстреле из Газы, прозвучали в Ашкелоне, Зиким, Натив а-Асара, Кармие, Яд-Мардехай и других населенных пунктах на границе с сектором Газы.

17:25. Палестинский информационный центр сообщил, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по городу Рафах в южной части сектора Газы. Несколько минут спустя поступили сообщения о том, что на юге сектора ЦАХАЛ задействовал танковые войска.

17:26. Сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из Газы, вновь прозвучала в населенных пунктах Нирим и Айн а-Шлоша. Задействован "Железный купол".

17:42. Сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из Газы, прозвучала в населенных пунктах районного совета Эшколь.

18:40. Боевое крыло "Исламского джихада" заявило о прекращении "военной реакции на преступления в Хан-Юнисе и Дамаске".

19:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в течение суток по территории Израиля было выпущено более 50 ракет. 90% ракет, летевших на заселенные территории, были перехвачены.

19:30. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в последний час силы ЦАХАЛа наносят удары по террористическим объектам "Исламского джихада" в секторе Газы.

20:00. Сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из сектора Газы, прозвучала кибуце Кисуфим. В Тель-Авиве проходит совещание с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Нафтали Беннета, начальника генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави и главы общей службы безопасности Надава Аргамана.

20:15. Сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из Газы, прозвучала в населенных пунктах региональных советов Эшколь и Сдот-Негев. Перехвачены две ракеты.

20:30. Служба новостей "Хадашот 12" сообщила, что Израиль и контролирующие сектор Газы группировки достигли соглашения о прекращении огня с 22:00.

21:20. Сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из сектора Газы, прозвучала кибуце Эйн а-Шлоша.

21:40. Пресс-секретарь террористической организации "Исламский джихад" Мусаб аль-Барим в сообщении арабским СМИ опроверг информацию о прекращении огня с 22:00.

21:53. Cирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из Газы, прозвучала в кибуцах Кисуфим, Нирим, Эйн а-Шлоша недалеко от сектора Газы.

22:00. Форум глав органов местной власти населенных пунктов, прилегающих к сектору Газы, совместно с командованием Управления тылом, принял решение не возобновлять работу учебных заведений во вторник, 25 февраля. Школы и детские сады Сдерота и региональных советов Шаар а-Негев, Сдот Негев, Хоф Ашкелон и Эшколь останутся закрытыми. Также не будут работать учебные заведения в Ашкелоне и Нетивоте.

22:20. По результатам совещания военного и политического руководства Израиля было принято решение закрыть все КПП на границе сектора Газы. Исключение будет делаться только для гуманитарных случаев. Также будет полностью отменена зона разрешенного рыболовства.

22:21. Cирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из Газы, прозвучала в Сдероте, а также в населенных пунктах Ибим, Нир Ам, Эрез, Натив а-Асара.

23:01. Сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из Газы, прозвучала в кибуце Нахаль Оз.

Обстрелы из Газы и ответные действия ЦАХАЛа 23 февраля

В воскресенье, 23 февраля, в 17:35 боевики "Исламского джихада" обстреляли Сдерот и район Эшколь, а также КПП "Кисуфим". Из Газы было выпущено около 20 ракет, 13 из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Сообщалось также о двух минометных снарядах, разорвавшихся около пограничного забора. Позже террористами был обстрелян Ашкелон.

Сообщений о раненых не поступало, но две жительницы Ашкелона пострадали – 64-летняя женщина получила черепно-мозговую травму, когда бежала в укрытие, 20-летней девушке потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока, отмечает служба "Маген Давид Адом". Обе они были доставлены в больницу "Барзилай".

Мэр Ашкелона Томер Глам распорядился открыть общественные бомбоубежища. Он также объявил, что в связи с ракетными обстрелами в понедельник, 24 февраля, все образовательные учреждения, включая детские сады и школы системы специального образования, в городе будут закрыты. Об отмене работы учебных заведений заявили также в Сдероте, Нетивоте и населенных пунктах, расположенных около границы сектора Газы.

Около 18:40 "Бригады Аль-Кудса", боевое крыло террористической организации "Исламский джихад", взяли на себя ответственность за ракетный обстрел израильской территории вечером 23 февраля. В заявлении террористов сказано, что этот обстрел был местью за гибель одного из боевиков группировки на границе Газы. При этом в "Исламском джихаде" заявляют о готовности к массированным обстрелам территории Израиля в случае нанесения ЦАХАЛом ударов по целям в Газе. (Напомним, что ранее лидеры террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выступили с заявлением, в котором пообещали отомстить за гибель боевика, убитого израильскими военными на границе Газы во время попытки заложить взрывное устройство.)

В 19:54 в Ашкелоне снова сработала сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле из сектора Газы. После 20:00 сигнал "Цева адом" прозвучал в районе Эшколь. В Эшколе зафиксировано падение нескольких ракет. Пострадавших нет.

В 20:48 от пресс-службы ЦАХАЛа поступило уточнение: вечером 23 февраля системой ПРО "Железный купол" были перехвачены 13 ракет, выпущенных террористами из сектора Газы. В общей сложности, по территории Израиля была выпущена 21 ракета.

После 21:00 в Сдероте был слышен сигнал тревоги "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле из сектора Газы. Также сигнал тревоги был слышен в кибуце Нир-Ам и в поселке Нахаль-Оз. Задействована система ПРО "Железный купол". Зафиксировано падение ракеты на открытой местности в районе Шаар а-Негев. В Сдероте ракета упала рядом с домом, причинен ущерб. Пострадавших нет.

В 22:14 пресс-служба Армии обороны Израиля уведомила о начале операции, в ходе которой ЦАХАЛ наносит ответные удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газы. На первом этапе были атакованы объекты "Бригад Аль-Кудса" в северной части сектора. Примерно в то же время хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что ЦАХАЛ атаковал "объект сопротивления" на севере сектора Газы. Источники в Газе сообщают об одном убитом и нескольких раненых на севере сектора. В больницу "Шифа" доставлены четверо раненых в результате израильского удара по цели в районе Ат-Туфа, к востоку от города Газа.

Примерно в 22:20 сигнал "Цева адом" прозвучал в поселке Саад, неподалеку от границы сектора Газы.

В 22:40 сигнал "Цева адом", предупреждающий об обстреле из Газы, вновь был слышен в Сдероте и в населенных пунктах около границы с Газой. Затем в течение нескольких минут были повторные сигналы "Цева адом". Сообщается о падении ракет в районе Сдерота.

Террористы активизировались на фоне ударов ЦАХАЛа по боевикам в Газе.

22:50. Управление тылом опубликовало распоряжения в связи с обострением ситуации на юге страны, около границы с сектором Газы. Запрещены массовые собрания за пределами зданий. В зданиях разрешены собрания не более 300 человек. Работа может продолжаться там, где есть стандартные убежища. Эти распоряжения относятся к Ашкелону, Нетивоту, Сдероту, региональному совету Хоф Ашкелон, районам Эшколь, Сдот-Негев, Шаар а- Негев. Они действуют до 20:00 24 февраля. Для других районов Израиля ограничения не вводятся.

23:00. ПИЦ передает, что израильский БПЛА нанес удар по цели в районе Аш-Шуджуя, к востоку от города Газа. Сообщается об ударах израильских ВВС по цели к западу от города Рафах, в южной части сектора.

После 23:00 хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что израильские ВВС атаковали цель к западу от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Сообщается также об ударе по штаб-квартире "Исламского джихада" на северной окраине Рафаха, на юге сектора. По меньшей мере, два человека были ранены.

Около полуночи пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала данные об ударах по объектам "Исламского джихада" в секторе Газы и в Сирии. ЦАХАЛ заявляет, что Рафахе, на юге сектора, была атакована подземная инфраструктура, также удары были нанесены по складам, на которых хранились ракеты и части для производства ракет. В Хан-Юнисе, на юге сектора, была атакована штаб-квартира террористов, а также учебный комплекс, где боевики "военно-морских сил" проходили подготовку.

По данным минздрава Газы, в результате ударов ЦАХАЛа, по меньшей мере, один боевик был убит, шестеро жителей сектора были ранены.

Удар ЦАХАЛа по целям в Сирии вечером 23 февраля

Вечером 23 февраля к югу от Дамаска были атакованы объекты палестинской террористической организации "Исламский джихад".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в районе Аделия, на южной окраине Дамаска, был атакован один из ключевых объектов "Исламского джихада". На этом объекте террористы проводили исследования и разрабатывали оружие, производство которого потом налаживали в Газе и в Сирии. На этом объекте также производили компоненты топлива для ракет и готовили боевиков, в том числе из Газы.

Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights ранее сообщала, что поздно вечером 23 февраля израильские ВВС атаковали цели в Дамаске и окрестностях сирийской столицы. По данным SOHR, в частности, были атакованы цели в международном аэропорту Дамаска. Утверждается, что сирийским ПВО удалось перехватить несколько ракет.

Государственное телевидение Сирии и агентство SANA передавали, что около 23:00 сирийские ПВО были задействованы для отражения ракетной атаки в районе Дамаска.

"Исламский джихад" заявил, что в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям Сирии были убиты два боевика: Салим Салим и Зияд Мансур. Террористы обещают отомстить Израилю.

Утром SOHR уточнил: убиты шесть человек – четверо проиранских ополченцев (по меньшей мере, один из них сириец), а также двое боевиков "Исламского джихада". По сведениям SOHR, на одном из объектов, атакованных ЦАХАЛом, помимо боевиков "Исламского джихада", находились офицеры иранского "Корпуса стражей исламской революции".

Инцидент на границе Газы утром 23 февраля

Около 7 утра 23 февраля израильские военные открыли огонь по двум боевикам, приблизившимся к пограничному забору на южном участке границы с сектором Газы. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа было сказано, что террористы пытались заложить взрывное устройство, зафиксировано поражение целей. Агентство Maan писало, что израильские военные обстреляли цель в районе Абасана, к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. По словам свидетелей, обстрел был осуществлен из танкового или артиллерийского оружия, а также из пулемета. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, утверждало, что израильские военные также открыли предупредительный огонь по людям, которые пытались приблизиться к раненым. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передавал, что бригада скорой помощи "Красного полумесяца" длительное время ждала разрешения военных для эвакуации раненых или убитых. ПИЦ сообщал, что израильские военные направили бульдозер и специального робота к месту происшествия. Позже министерство здравоохранения Газы сообщило, что с места происшествия эвакуированы двое раненых, их доставили в Европейскую больницу в Хан-Юнисе. Впоследствии было объявлено, что израильские военные убили двух боевиков, еще двое были ранены.

Особое возмущение в Газе вызвал тот факт, что тело одного из "шахидов", на котором могло быть взрывное устройство, поддели ковшом бульдозера, чтобы переместить на израильскую территорию. Власти Израиля заявили, что тело террориста пока не будет передано в Газу.

На фоне угроз террористов ЦАХАЛ развернул дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол" на юге страны.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО (дана примерная оценка, сведения по 23-24 февраля уточняются). Погибших и раненых нет (по данным на 25 февраля).

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.



