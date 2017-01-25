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В Израиле

Глобальный индекс коррупции: Израиль улучшил позицию в рейтинге

время публикации: 13:16 | последнее обновление: 13:16 блог версия для печати

Израиль занял 28-ю строчку в глобальном индексе коррупции, публикуемом на ежегодной основе организацией Transparency International.

В новом индексе Израиль набрал 64 балла – на три балла больше, чем год назад, и передвинулся на четыре позиции вверх.

Первое место и титул наименее коррумпированных государств поделили Дания и Новая Зеландия, набравшие по 90 баллов. Также в десятку наименее коррумпированных входят Финляндия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Сингапур, Нидерланды, Канада и Германия.

США заняли 18-ю строку, Уругвай – 19-ю, Яапония – 20-ю, ОАЭ и Чили поделили 24-ю позицию.

Россия и Украина набрали одинаковое количество баллов и разделили 133-е место, а замыкают список 176 стран Сомали, Южный Судан, КНДР и Сирия.

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Индекс восприятия коррупции 2015: Израиль более коррумпирован, чем Катар и ОАЭ
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 января 2015 г.
Индекс экономических свобод: Израиль - 33-й, Россия - 143-я







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