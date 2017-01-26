Аварии в Эльаде и Ашкелоне: пострадали четыре человека

На улице Йонатан бен-Узиэль в Эльаде автомобиль сбил 14-летнюю девочку. Пострадавшая была доставлена в больницу "Шиба" в Тель а-Шомер в тяжелом состоянии.

По словам парамедиков, оказывавших пострадавшей первую помощь на месте аварии, девочка при падении сильно ударилась головой.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Вечером 25 января еще одна тяжелая авария произошла на южном въезде в Ашкелон. В результате ДТП пострадали три человека, один из которых получил тяжелые травмы. Пострадавшие доставлены в больницу "Барзилай". Обстоятельства аварии расследуются.