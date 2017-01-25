На границе с Газой задержан палестинский араб, незаконно проникший на территорию Израиля

В среду, 25 января, палестинский араб проник из сектора Газы на территорию Израиля в районе кибуца Мифласим.

Военнослужащие ЦАХАЛа поднятые по тревоге, вскоре задержали нарушителя границы.

В настоящий момент неизвестно, с какими целями он проник в Израиль. Задержанный передан в общую службу безопасности (ШАБАК) для допроса.

Вечером 24 января поступили сообщения от израильских военнослужащих, находящихся на границе с Ливаном и на границе с сектором Газы, о том, что в их сторону был открыт огонь. В результате двух инцидентов нет раненых.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что военнослужащие, проводившие оперативные мероприятия в районе Метулы, сообщили о том, что в их сторону велся огонь. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что информация проверяется.