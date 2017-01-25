Верховный суд не выпустил из страны израильтянина, запрещающего сыну давать жене развод

Верховный суд отклонил апелляцию гражданина США, требовавшего отменить постановление Высшего раввинатского суда о запрете покидать пределы Израиля.

Мужчине было запрещено возвращаться в США после того, как раввинатский суд признал, что именно он является причиной отказа его сына предоставить развод жене.

Председатель Верховного суда Мирьям Наор, ее заместитель Эльяким Рубинштейн и судья Ханан Мельцер постановили, что не видят причин отменять запрет на выезд из страны даже в обмен на внесение залога. Судьи предложили адвокату отправиться в США, чтобы убедить сына его подзащитного дать развод жене, сообщает портал NRG.