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Верховный суд не выпустил из страны израильтянина, запрещающего сыну давать жене развод

время публикации: 09:47 | последнее обновление: 09:47 блог версия для печати фото
Верховный суд не выпустил из страны израильтянина, запрещающего сыну давать жене развод

Верховный суд отклонил апелляцию гражданина США, требовавшего отменить постановление Высшего раввинатского суда о запрете покидать пределы Израиля.

Мужчине было запрещено возвращаться в США после того, как раввинатский суд признал, что именно он является причиной отказа его сына предоставить развод жене.

Председатель Верховного суда Мирьям Наор, ее заместитель Эльяким Рубинштейн и судья Ханан Мельцер постановили, что не видят причин отменять запрет на выезд из страны даже в обмен на внесение залога. Судьи предложили адвокату отправиться в США, чтобы убедить сына его подзащитного дать развод жене, сообщает портал NRG.

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