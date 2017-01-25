В День памяти жертв Холокоста активисты "Ликуда" соберутся в Эйлате, чтобы развлечься

В ближайшую пятницу, 27 января, во всем мире будет отмечаться День памяти жертв Холокоста. В это же время активисты "Ликуда", а также министры от этой партии, будут участвовать в "Ликудиаде".

"Ликудиада" была задумана как корпоративный день отдыха в Эйлате. В этом году она проводится во второй раз. Активисты партии имеют возможность отдохнуть, пообщаться и развлечься, например, во время "больших праймериз". Среди участников этой политической игры - старший сын главы правительства Биньямина Нетаниягу, Яир.

За день до заезда участников этого мероприятия в эйлатскую гостиницу депутат от партии МЕРЕЦ Илан Гилон намекнул коллегам на некоторую неловкость, связанную с выбором даты для подобных развлечений.

В письме, обращенному к главе секретариата "Ликуда" Исраэлю Кацу , Гилон напомнил, что в пятницу отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. И, как указывает сайт Walla News, депутат от МЕРЕЦ непрозрачно намекнул на то, что проведение мероприятия в такой день отдает цинизмом.





