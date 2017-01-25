Расследования против Нетаниягу резко подняли "русский" рейтинг "Ликуда". Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершился опрос по теме "Расследования против Нетаниягу и возможные досрочные выборы". В опросе, который проводился в течение одних суток (24-25 января), приняли участие 2.700 респондентов (2.455 из них ответили на все 19 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что подавляющее большинство наших читателей (71%) считают, что Биньямин Нетаниягу должен оставаться на посту главы правительства до окончания каденции, несмотря на ведущиеся против него расследования. Противоположного мнения придерживаются 22% опрошенных.

При этом 41% участников опроса поддерживают проведение расследования против главы правительства и считают, что правоохранительные органы должны делать свою работу. 50% не поддерживают расследования против действующего главы правительства.

Большинство читателей (61%) заявили, что поддерживают законопроект депутата Давида Амсалема ("Ликуд") о запрете расследований против действующего главы правительства, кроме случаев, когда премьер-министр подозревается в совершении тяжких уголовных преступлений.

59% поддерживают и законопроект министра юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") об ограничении периода работы премьер-министра двумя каденциями.

65% согласны с мнением, что расследования против Нетаниягу являются следствием "левого заговора".

59% считают, что ни одно из дел, ни все эти дела вместе (дела 1000, 2000, 3000, 4000) не являются основанием для отставки Нетаниягу. В то же время 20% полагают, что в случае подачи обвинительного заключения по любому делу Нетаниягу должен уйти в отставку.

41% считают, что в конечном итоге ни по одному из дел обвинения против Нетаниягу выдвинуты не будут. 29% думают, что обвинения будут выдвинуты лишь по одному или некоторым из этих дел. И менее 4% полагают, что обвинения будут выдвинуты по всем расследуемым делам.

52,5% считают, что Нетаниягу не уйдет в отставку до окончания нынешней. 19% полагают, что его вынудят уйти. Менее 5% думают, что он уйдет в отставку по собственному желанию.

74% не считают, что в нынешней ситуации досрочные выборы – благо для государства Израиль. противоположного мнения придерживаются менее 18%.

В то же время, в случае отставки Нетаниягу, почти 46% считают досрочные выборы оптимальным вариантом. 33% считают оптимальным вариантом формирование новой коалиции без досрочных выборов. 11% выступают за формирование правительства национального единства.

Политические предпочтения

Читателям был задан вопрос: "Кого из перечисленных ниже лидеров вы предпочли бы видеть на посту премьер-министра Израиля?" Больше всего голосов получили: 1) Биньямин Нетаниягу ("Ликуд") – 34%, 2) Авигдор Либерман (НДИ) – 17%, 3) Яир Лапид ("Еш Атид") – 13%, 4) Исраэль Кац ("Ликуд") – 10%, 5) Гидеон Саар ("Ликуд") и Нафтали Беннет ("Байт Иегуди") – по 4%.

Был задан вопрос: "Кто, на ваш взгляд, является оптимальным лидером для формирования новой коалиции в случае отставки Нетаниягу?" Подразумевался вариант, когда коалиция формируется Кнессетом 20-го созыва, без досрочных выборов. По закону, это может быть только действующий депутат Кнессета – поэтому коалицию не могут формировать ни Либерман, ни Кахлон – их имена не были включены в качестве вариантов ответа, хотя теоретически и тот, и другой могут в определенной ситуации вернуться в парламент для участия в формировании коалиции. Исходя из предложенного списка, наши читатели чаще других выбирали такие варианты: 1) Исраэль Кац ("Ликуд") – 25%, 2) Яир Лапид ("Еш Атид") – 17,5%, 3) Нафтали Беннет ("Байт Иегуди") – 11%, 4) Юлий Эдельштейн ("Ликуд") – 6%, 5) Зеэв Элькин ("Ликуд") – 5,5%.

Только 57% сторонников "Ликуда" заявили, что будут голосовать за эту партию, даже если Нетаниягу перестанет быть ее лидером.

54% сторонников "Еш Атид" заявили, что они поддерживают идею Яира Лапида о создании правительства национального единства с "Ликудом", НДИ, "Сионистским лагерем" и "Кулану".

85% сторонников НДИ сказали, что поддержали бы союз этой партии с правым блоком ("Ликуд", "Байт Иегуди"). 50% сторонников НДИ поддержали бы союз с центристским блоком ("Еш Атид", "Кулану"). И только 7% поддержали бы союз с левым блоком ("Сионистский лагерь" и др.).

74% опрошенных знают, за какую партию или блок проголосовали бы на выборах в Кнессет, если бы они состоялись сейчас.

Проведенный опрос показал, что если бы выборы состоялись сейчас, партии "Наш дом Израиль" и "Ликуд" получили бы примерно равное количество голосов наших читателей. Так было на выборах в Кнессет 20-го созыва. Но опросы 2016 года показывали, что "Ликуд" теряет популярность среди русскоязычных избирателей и даже немного уступает в рейтинге партии "Еш Атид". Однако на фоне расследований против Биньямина Нетаниягу настроения нашей аудитории изменилось, и рейтинг "Ликуда" вырос.

За НДИ сегодня готовы голосовать 27,6% читателей NEWSru.co.il (в октябре 2016-го было 45,9%), за "Ликуд" – 26,4% (три месяца назад – 13,1%), за "Еш Атид" – 13,9% (17,8% в октябре), за "Байт Иегуди" – 5,3% (4,3%), за новый блок крайне правых партий – 5,3% (4,2%), за МЕРЕЦ – 1,7% (1,3%), за блок "Сионистский лагерь" – 1,5% (1,1%), за "Кулану" – 1,2% (0,9%). Остальные партии получают менее 1% голосов наших читателей. 4,7% заявляют, что не приняли бы участие в голосовании на выборах.

По оценке политологов, голосование русскоязычных избирателей на сегодняшний день определяет 17-18 из 120 депутатских мандатов в Кнессете. Таким образом, можно предположить, что данная категория избирателей принесла бы по пять мандатов НДИ и "Ликуду", три мандата – "Еш Атид", по одному мандату – "Байт Иегуди" и новому блоку крайне правых партий. Другие партии и блоки, в том числе гипотетическая "новая русская партия", "целые русские мандаты" не получают (хотя по итогам выборов в Кнессет 20-го созыва по одному такому мандату получили партия "Кулану" и блок "Сионистский лагерь"). Подчеркнем, что речь идет о приблизительной оценке, основанной на данных последнего опроса, которые заметно отличаются от результатов предыдущих двух опросов (в октябре и в мае 2016 года), когда НДИ получала поддержку 46% респондентов.





