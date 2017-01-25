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В Израиле

Активисты "Адала" требуют отменить закон о лишении пособий родителей "камнеметателей"

время публикации: 19:38 | последнее обновление: 19:38 блог версия для печати фото
Активисты "Адала" требуют отменить закон о лишении пособий родителей "камнеметателей"

Общественная организация по защите прав арабского меньшинства в Израиле "Адала" обратилась в Высший суд справедливости с требованием отменить закон, позволяющий лишать пособий родителей несовершеннолетних "камнеметателей".

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что 25 января судьи БАГАЦ потребовали от государства подробный ответ, почему был принят закон и почему он начал применяться только в последнее время.

19 января 2017 года стало известно, что впервые в Израиле был применен закон, позволяющий лишать родителей "камнеметателей" пособий. По информации "Решет Бет", в январе Институт национального страхования ("Битуах Леуми") не выплатил пособия семи семейным парам, дети которых были признаны виновными в бросании камней. Родители лишились пособий на срок, установленный судом в качестве наказания для их детей.

Закон был утвержден более года назад в рамках ужесточения мер по борьбе с террором, однако, как сообщает "Решет Бет", только в начале этого года было принято решение применить его.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2017 г.
Вступил в силу закон о лишении пособий родителей камнеметателей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 ноября 2015 г.
Утвержден законопроект об ужесточении наказаний камнеметателям
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 октября 2015 г.
Одобрен к голосованию во втором и третьем чтениях закон о "камнеметателях"







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Среда, 25 января 2017 г.
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