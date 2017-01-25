25 января 2017 г.
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В Израиле

Раввин Йешаягу Пинто вышел на свободу, отбыв годичное заключение в тюрьме

время публикации: 08:00 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати фото
Йешаягу Пинто

Утром в среду, 25 января, из тюрьмы "Ницан" был освобожден раввин Йешаягу Пинто, который был приговорен к году тюремного заключения за дачу взятки, а также создании помех ходу следствия.

12 мая 2015 года окружной суд Тель-Авива приговорил раввина Йешаягу Пинто к одному году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно. Кроме того, суд обязал Пинто выплатить штраф в размере 1 миллиона шекелей. Приговор был вынесен в рамках досудебной сделки.

Суд признал Йешаягу Пинто виновным в даче взятки генерал-майору полиции Эфраиму Брахи, сумма которой была эквивалентна примерно 400 тысячам шекелей, и создании препятствий правосудию. По версии следствия, речь шла о плате за передачу информации о расследовании, которое велось против раввина Пинто по делу о присвоении денег из казны организации "Хазон Йешайягу".

Адвокаты раввина Пинто подали апелляцию в Верховный суд, утверждая, что состояние здоровья их подзащитного требует снисхождения и замены тюремного заключения общественными работами. Верховный суд отклонил апелляцию.

В феврале 2016 года Пинто начал отбывать тюремное заключение. Осенью прошлого года комиссия Управления тюрем согласилась на досрочное освобождение Йешаягу Пинто, однако Верховный суд отклонил это решение.

Находясь в заключении, Пинто говорил о том, что больше не собирается выполнять функции раввина.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 ноября 2016 г.
Верховный суд отказал раввину Пинто в праве на апелляцию на отказ в условно-досрочном освобождении
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 ноября 2016 г.
Верховный суд отклонил просьбу раввина Йешиягу Пинто о досрочном освобождении
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 октября 2016 г.
Моше Кацав, Эхуд Ольмерт и раввин Пинто встретят Рош а-Шана в кругу своих семей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 сентября 2016 г.
Государство опротестовало досрочное освобождения раввина Пинто
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 сентября 2016 г.
Комиссия ШАБАСа приняла решение об условно-досрочном освобождении раввина Пинто
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 августа 2016 г.
Президент отклонил просьбу раввина Йешаягу Пинто о помиловании
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 февраля 2016 г.
Раввин Пинто начинает отбывать тюремное заключение







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Среда, 25 января 2017 г.
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