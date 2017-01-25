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В Израиле

Прогноз погоды на 25 января: тепло, временами моросящий дождь

время публикации: 05:53 | последнее обновление: 05:53 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 25 января: тепло, временами моросящий дождь

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 25 января, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха выше среднесезонной. Устойчивый южный ветер. Временами возможен моросящий дождь. Дымка в низинах.

В Иерусалиме – 9-18 градусов, в Тель-Авиве – 13-19, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 13-24. В Беэр-Шеве – 12-20, в Мицпе-Рамоне – 9-20, на побережье Мертвого моря – 16-25, в Ашкелоне – 13-18, в Ариэле – 10-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-22, на Голанских высотах – 9-18.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 20 км/ч).

В четверг резко похолодает, возобновятся дожди, которые усилятся к вечеру, возможны грозы, ожидается снегопад на Хермоне. В пятницу-субботу будет дождливо, холодно, снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот.

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Среда, 25 января 2017 г.
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