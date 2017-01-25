25 января 2017 г.
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В Израиле

Депутат Давид Амсалем извинился перед бизнесменом Арноном Милченом

время публикации: 10:16 | последнее обновление: 10:16 блог версия для печати

В среду, 25 января, Депутат Кнессета Давид Амсалем ("Ликуд") направил письмо бизнесмену Арнону Милчену, в котором принес извинения за нападки, сделанные в последние дни.

В частности, в интервью радиостанции 103FM Амсалем намекнул, что именно Милчен сообщил полиции сведения, которые легли в основу расследования по "делу 1000". После того, как Амсалем сделал это заявление, приближенные Милчена обратились к нему с официальным требованием извинений не позднее чем через 48 часов, пригрозив в противном случае подать иск за клевету.

"Если что-то из сказанного мной задело господина Милчена, то я крайне сожалею об этом", - говорится в письме, опубликованном Амсалемом. Он подчеркнул, что его утверждения были основаны исключительно на публикациях в СМИ.

В интервью радиостанции "Галец ЦАХАЛ", Амсалем добавил: "Я желаю ему всего наилучшего, в том числе скорейшего и благополучного завершения этого расследования".

Ранее Давид Амсалем заявлял: "Откуда мы знаем, что он говорил правду? Можно подумать, что кто-то его заставлял дарить подарки, можно подумать, что Нетаниягу приставил ему пистолет к виску. Все понимают, что здесь не все так невинно", – сказал депутат Давид Амсалем.

Из окружения Милчена передали в ответ: "Не может не вызывать беспокойства кампания клеветы, которую развернули оруженосцы, обслуживающие заинтересованных лиц. Эта кампания направлена против человека, который потратил всю свою жизнь на укрепление безопасности и процветание государства, который использовал свои связи для создания важных и не всем известных дипломатических контактов Израиля с разными странами мира".

В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявили: "Премьер-министр не имеет отношения к нападкам на Арнона Милчена. Между семьей Нетаниягу и семьей Милчена царит давняя дружба, и глава правительства высоко ценит вклад бизнесмена в укрепление безопасности государства".

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Среда, 25 января 2017 г.
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