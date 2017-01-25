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Испытания системы ПРО "Волшебная палочка" признаны успешными

время публикации: 18:39 | последнее обновление: 18:48 блог версия для печати фото
Испытания системы ПРО "Волшебная палочка" признаны успешными

Управление "Хома" министерства обороны и американское агентство противоракетной обороны (MDA) объявили об успешном завершении серии испытаний модернизированной системы ПРО среднего радиуса действия "Волшебная палочка" ("Шарвит Ксамим").

Система, известная также под названием "Праща Давида", является частью среднего эшелона израильской системы противоракетной обороны.

Ее разработчиками выступают американская корпорация Raytheon и израильский концерн "Рафаэль". Радар MMR разработан компанией ELTA Systems, являющейся дочерней компанией концерна "Авиационная промышленность".

Пресс-служба министерства обороны сообщила, что испытания были проведены компанией "Рафаэль" в центре страны и они продолжались несколько дней.

В рамках испытаний, в среду, 25 января, с самолетов ВВС ЦАХАЛа над Средиземным морем были запущены несколько ракет. После того, как они были зафиксированы радаром MMR, информация была передана в центр управления системой, которая совершила запуск ракет-перехватчиков. Все этапы испытания были пройдены успешно: условные цели были поражены.

Пресс-служба министерства обороны отмечает: успешное прохождение системой испытаний является частью плана по настройке системы на отражение потенциальных угроз.



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