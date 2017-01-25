25 января 2017 г.
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В Израиле

10 канал ИТВ: Израиль примет 100 сирот из Сирии

время публикации: 20:46 | последнее обновление: 20:46 блог версия для печати фото
10 канал ИТВ: Израиль примет 100 сирот из Сирии

По данным 10 телеканала, министр внутренних дел Арье Дери одобрил план, в рамках которого Израиль впервые примет беженцев из Сирии.

Согласно этому плану, в Израиль будут доставлены сто сирот из Сирии, которым будет предоставлен статус временных жителей. После четырех лет дети смогут получить постоянный статус и остаться в Израиле.

10 канал также сообщил, что в случае, если в будущем найдутся родственники первой степени, то Израиль рассмотрит возможность предоставления и им временного статуса.

Ранее телеканал сообщал, что дети из Алеппо, по всей видимости, будут размещены в интернатах, где смогут продолжить свою учебу.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2017 г.
10 канал ИТВ: МИД проверяет возможность принять в Израиле сирот из Алеппо
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2016 г.
Нетаниягу: МИД ищет возможность доставки в Израиль женщин и детей из Алеппо







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Среда, 25 января 2017 г.
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