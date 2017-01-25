10 канал ИТВ: Израиль примет 100 сирот из Сирии

По данным 10 телеканала, министр внутренних дел Арье Дери одобрил план, в рамках которого Израиль впервые примет беженцев из Сирии.

Согласно этому плану, в Израиль будут доставлены сто сирот из Сирии, которым будет предоставлен статус временных жителей. После четырех лет дети смогут получить постоянный статус и остаться в Израиле.

10 канал также сообщил, что в случае, если в будущем найдутся родственники первой степени, то Израиль рассмотрит возможность предоставления и им временного статуса.

Ранее телеканал сообщал, что дети из Алеппо, по всей видимости, будут размещены в интернатах, где смогут продолжить свою учебу.



