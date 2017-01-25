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В Израиле

ДТП на юге Израиля, погиб 30-летний мужчина

время публикации: 11:46 | последнее обновление: 11:46 блог версия для печати фото
ДТП на юге Израиля, погиб 30-летний мужчина

В среду, 25 января, 30-летний мужчина был сбит автомобилем неподалеку от развязки Маахаз на шоссе №40. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, оказали пострадавшему первую помощь, а затем доставили его в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Там врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия. В настоящий момент предполагается, что пострадавший остановил автомобиль на обочине шоссе из-за неисправности и был сбит проезжающим грузовиком.

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Среда, 25 января 2017 г.
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