ДТП на юге Израиля, погиб 30-летний мужчина

В среду, 25 января, 30-летний мужчина был сбит автомобилем неподалеку от развязки Маахаз на шоссе №40. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, оказали пострадавшему первую помощь, а затем доставили его в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Там врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия. В настоящий момент предполагается, что пострадавший остановил автомобиль на обочине шоссе из-за неисправности и был сбит проезжающим грузовиком.