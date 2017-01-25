Нетаниягу 80 минут отвечал на вопросы депутатов Кнессета

В среду, 25 января, в Кнессете состоялось специальное заседание, в ходе которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу отвечал на вопросы депутатов Кнессета.

В соответствии с законом, один раз в каждую сессию премьер-министр в течение часа отвечает на вопросы депутатов. В связи с тем, что Нетаниягу является не только премьер-министром, но и главой еще нескольких министерств, депутаты получили для вопросов 80 минут, и 85% вопросов были отданы представителям оппозиции.

Открывая заседание, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн заявил, что в соответствии с законом, Нетаниягу обязан отвечать лишь на вопросы, непосредственно касающиеся деятельности министерств, которые он возглавляет. Спикер парламента отклонял все вопросы, касающиеся расследований в отношении премьер-министра. Депутат Кнессета Тамар Зандберг (МЕРЕЦ), вновь и вновь требовавшая от премьер-министра ответа на вопрос, подаст ли он в отставку в случае подачи против него обвинительного заключения, была удалена из зала. Сам глава правительства парировал вопросы на эту тему саркастическими замечаниями. "Хорошо, что в зале есть кондиционер, - сказал Нетаниягу, отвечая на очередной вопрос о "деле 2000". – Иначе масло, которое лежит на голове многих депутатов Кнессета, растеклось бы по залу".

Нетаниягу ответил на вопросы, касающиеся отчета госконтролера о событиях операции "Нерушимая скала". "Я за полную публикацию отчета за исключением секретных разделов. Это всем покажет, насколько серьезно мы относились к проблеме туннелей, сколько раз эта проблема обсуждалась на заседаниях военно-политического кабинета и сколько раз взвешивались разные пути противостояния данной угрозе", - сказал премьер-министр.

Он коснулся проблемы строительства в Иудее и Самарии, а также перспектив развития диалога с ПНА и отношений с США. Он рассказал, что в ходе первой встречи с президентом Обамой получил требование не добавлять в Иудее и Самарии ни единого блока. "Несмотря на это мы строили и строим сейчас, но требуется большая дипломатическая мудрость для того, чтобы верно продвигаться вперед". Нетаниягу отметил также, что продолжает придерживаться двух основных принципов в дипломатическом процессе. "Палестинцы должны признать право Израиля на существование в качестве еврейского государства, так же как мы признаем их право на национальное самоопределение. Помимо этого, весь контроль в сфере безопасности на территории между Средиземным морем и рекой Иордан останется в руках Израиля".

Он также ответил на вопросы арабских депутатов о разрушении незаконных построек. "Никто, ни одно правительство не сделало больше для арабского сектора, чем я, чем нынешнее правительство", - сказал Нетаниягу. Он ответил и на обвинения в подстрекательстве против арабского населения в связи с серией поджогов, совершенных в ноябре 2016 года. "То, что не доказано наличие умысла на почве национальной ненависти, не означает, что такого умысла не было. Проверка еще продолжается ", - сказал Нетаниягу.

Когда время вопросов завершилось, глава правительства подробно изложил свою версию по поводу подозрений в его адрес. Он вновь подчеркнул, что всеми силами противился принятию "закона "Исраэль а-Йом"", что, по его мнению, является доказательством отсутствия какой-либо сделки с издателем "Едиот Ахронот" Арноном (Нони) Мозесом. "Я не первый и не последний политик, который встречается с издателями газет, однако если начать расследование, то придется поинтересоваться, каким образом были получены голоса 43 депутатов, поддержавших "закон "Исраэль а-Йом"", - добавил он.

Премьер-министр заявил, что и по делу о получении им подарков, "имеет место очевидное преследование. "Закон не запрещает получать подарки, но кто-то изо всех сил хочет извратить закон и сделать так, чтобы один закон был для всех, а второй для премьер-министра", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул также, что на юридического советника правительства оказывается мощное давление с целью вынудить его подать обвинительное заключение против премьер-министра.

Депутаты от оппозиции бурно протестовали против того, что Нетаниягу изложил свою версию, и не дал возможность задать ему вопросы. Отметим также, что за все время выступления Нетаниягу ни разу не произнес фразы "Ничего нет и ничего не будет, потому что ничего не было", которой он обычно отвечал на все вопросы, касающиеся подозрений в свой адрес.

Глава оппозиции Ицхак Герцог ("Сионистский лагерь") заявил, выступая после премьер-министра: "Ваше поведение, господин премьер-министр, доказывает, что вы окончательно утратили контроль над собой и способность принимать решения. Сложите с себя полномочия и езжайте в Кейсарию, там можете курить сигары и пить розовое шампанское".





