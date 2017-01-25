Зимний шаббат в Израиле: "снежный" прогноз на ближайшие выходные

После нескольких дней необычно теплой для второй половины января погоды в Израиле с четверга резко похолодает. Возобновятся дожди, которые усилятся к вечеру 26 января, возможны грозы.

Вечером в четверг возобновится снегопад на Хермоне. По всей видимости, в ближайшие выходные горный курорт Хермон будет закрыт из-за интенсивного снегопада.

В пятницу-субботу, 27-28 января, согласно прогнозу государственного метеобюро, снег выпадет не только на Хермоне, но и на других вершинах Голанских высот. В субботу, на фоне похолодания, не исключен снегопад и в Верхней Галилее. Однако в Иерусалиме и окрестностях снегопад не прогнозируется, столичная мэрия не объявляла о подготовке к уборке снега.

Судя по сайту meteo-tech.co.il, снегопад на Голанах прекратится уже в воскресенье, 29 января. И, вероятно, с воскресенья, горный курорт Хермон вновь будет открыт для посетителей.

Сайт Pogoda.co.il сообщает, что на следующей неделе осадки не ожидаются. Будет малооблачно. Температура поднимется до среднесезонной.

Напомним, что предыдущий снегопад на Голанских высотах наблюдался 8-9 января, а ранее – в конце декабря. В Иерусалиме в этом зимнем сезоне снегопадов не было.

В прошлом зимнем сезоне интенсивный снегопад в горных районах севера и центра страны наблюдался 25-26 января 2016 года.

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Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.





