МВД лишило статуса и пособий 11 близких родственников террориста

В среду, 25 января, 11 родственников Фади аль-Кунбары, совершившего 8 января теракт в Иерусалиме, лишились официального статуса, позволявшего им проживать в Израиле и пользоваться социальными льготами.

По информации радиостанции "Решет Бет", часть родственников террориста находились в Израиле, имея разрешение на работу. В ближайшее время они будут депортированы в Палестинскую автономию или в сектор Газы.

Часть родственников, в том числе мать террориста, имели постоянный вид на жительство. В репортаже "Решет Бет" отмечается, что в данный момент остается неясным, будет ли им позволено остаться в Израиле, однако они уже лишены социальных пособий и права на медицинскую помощь.

В воскресенье, 8 января, в 13:23 был совершен теракт в иерусалимском районе Армон а-Нацив. Грузовик Mercedes с израильскими (желтыми) номерными знаками выехал на тротуар и начал давить израильских военнослужащих, которые незадолго до того вышли из автобуса. Грузовик выехал на тротуар, в течение 20-25 секунд он совершал маневры, стремясь наехать на солдат, и остановился только тогда, когда по нему был открыт огонь и террорист был уничтожен. В результате теракта погибли четверо военнослужащих: лейтенант Яэль Йекутиэль (20 лет) из Гиватаима, Шир Хаджадж (22 года) из Маале Адумим, Шира Цур (20 лет) из Хайфы, Эрез Орбах (20 лет) из поселка Алон-Швут. Посмертно все они были повышены в звании. 17 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.





