В Израиле представлена система для отслеживания антисемитизма в социальных сетях

В четверг, 25 января, была представлена система обнаружения в социальных сетях антисемитских высказываний (Anti-semitism Cyber Monitoring System или ACMS). По информации Walla News, она была разработана по заказу министерства по делам Иерусалима специалистами Управления исследований и развития технологических средств вооружения при министерстве обороны Израиля.

ACMS позволяет в реальном времени наблюдать, что происходит в социальных сетях, показывая, сколько публикаций, имеющих антисемитский характер, публикуются в каждую единицу времени, жителями каких стран они написаны, в каких группах они распространяются.

В настоящее время система работает с текстами на четырех языках - английском, арабском, французском и немецком. Позднее она научится "читать" и на других языках.

Аналитики, работающие в центре управления ACMS, отслеживают сообщения, содержащие угрозы в адрес евреев. Информация об этих публикациях будет также передаваться властям других стран.

В прошлом месяце системой было выявлено 409 тысяч антисемитских сообщений, которые были написаны 30 тысячами пользователей интернета. По данным ACMS, каждый день в социальных сетях появляется около 10 тысяч антисемитского характера.

Наибольшее количество антисемитских сообщений было написано жителями Сантьяго (Чили), Днепра (Украина), Бухареста (Румыния). Среди стран Западной Европы по количеству антисемитских сообщений лидируют Париж (Франция) и Лондон (Великобритания).





