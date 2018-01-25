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Первая встреча Нетаниягу и Трампа после декларации о Иерусалиме

время публикации: 17:35 | последнее обновление: 20:22 блог версия для печати фото
Первая встреча Нетаниягу и Трампа после декларации о Иерусалиме
Первая встреча Нетаниягу и Трампа после декларации о Иерусалиме
Первая встреча Нетаниягу и Трампа после декларации о Иерусалиме

В Давосе, где проходит 48-й международный экономический форум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Перед началом встречи Нетаниягу и Трамп выступили с совместным заявлением для прессы, касающимся палестино-израильского урегулирования. В ходе выступления президент США дал понять, что Белый дом винит палестинскую администрацию в попытках затормозить мирный процесс.

Трамп объявил, что его решение является окончательным и не подлежит обсуждению, и посольство США в Иерусалиме начнет работать уже в следующем году. Биньямин Нетаниягу, со своей стороны, выразил уверенность в том, что декларация по Иерусалиму не отдалит подписание постоянного соглашения с палестинцами, а наоборот - приблизит его.

Американский лидер выразил недовольством тем, что палестинское руководство отказалось от встречи с вице-президентом США Майком Пенсом во время его последнего ближневосточного турне. "Они проявили неуважение к нам, когда отказались от встречи с Пенсом. И это при том, что получают от нас миллионы долларов помощи. Эти деньги - у нас. Они не будут переведены до тех пор, пока они не вернутся за стол переговоров", - заявил Дональд Трамп.

"Я говорю вам: Израиль хочет мира. Палестинцам придется определиться, хотят ли они мира" - сказал глава Белого дома.

Встреча Биньямина Нетаниягу проходила за закрытыми дверьми и продолжалась около 40 минут. Выйдя после встречи глава израильского правительства сообщил журналистам Walla News, что он имел "отличный" разговор с Трампом.

Пресс-секретарь главы ПНА Набиль Абу Рудейна, комментируя заявление Трампа, отметил, что президент США выбрал неверную тактику в отношении палестинского народа. По его словам, ни угрозы, ни голод не заставят палестинцев отказаться от Иерусалима. Он также предупредил: "Если вопрос о Иерусалиме снят с повестки дня, то вопрос о дальнейшем участии США в переговорах в качестве посредника также снят с повестки дня".

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