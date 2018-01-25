В Израиле начался третий зимний шторм: ожидаются снегопады в горных районах

Утром в четверг, 25 января, на горе Хермон вновь начался снегопад. Горный курорт закрыт для посетителей и, возможно, не будет открыт до окончания снегопада, который будет продолжаться до субботы. Со следующей недели ожидается полноценное открытие горнолыжного сезона на Хермоне.

На севере и в центре страны идут сильные дожди с грозами. Местами выпал град. Поступают многочисленные сообщения о затоплениях и возникающих из-за них проблемах с движением транспорта. Температура ниже среднесезонной. На побережье Средиземного моря штормовая погода, высота волн к вечеру может достичь 3-3,5 метров.

Накануне, 24 января, муниципалитет Иерусалима, а также многие местные советы населенных пунктов, расположенных на Голанских высотах, в Верхней Галилее, в Иудее и Самарии получили предупреждения о возможном снегопаде в четверг-пятницу, 25-26 января. Были проведены необходимые подготовительные работы.

Мэр Иерусалима Нир Баркат отдал распоряжение муниципальным службам подготовиться к оказанию помощи лицам, не имеющим постоянного места жительства, а также старикам. В частности, он распорядился предоставить нуждающимся место для ночевки во время непогоды. В конце недели будет увеличено количество телефонистов, обслуживающих "горячую линию" муниципалитета (телефон 106). Во время зимнего шторма будут работать аварийные бригады для ремонта уличного освещения, уборки упавших деревьев. Приведена в готовность техника для эвакуации застрявших на дорогах автомобилей. В сообщении мэрии отмечалось: хотя вероятность снегопада в столице оценивается как низкая, была подготовлена снегоуборочная техника для расчистки центральных трасс.

Предположительно, снег выпадет в районах, расположенных на высоте более 800-900 метров над уровнем моря.

В Иерусалиме температура в ночное время в четверг-пятницу будет опускаться до 3-4 градусов тепла, будут идти интенсивные дожди, временами с грозами. В таких условиях возможно выпадение мокрого снега на вершинах холмов в районе Иерусалима, а также в Иудее и Самарии.

Метеобюро Палестинской автономии также сообщает о возможном снегопаде 25-26 января в районах Иудеи и Самарии, расположенных на высоте 800-900 метров над уровнем моря и более.

По-прежнему заснежены многие горные районы Турции, Ливана и Сирии.

Нынешний зимний шторм в Израиле уже третий по счету в этом сезоне. Во время предыдущего, неделю назад, мокрый снег выпал в некоторых районах Иерусалима, Иудеи и Самарии, но вскоре растаял.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.