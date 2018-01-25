18+
25 января 2018 г.
последняя новость: 10:01
Сложная наука самоуважения
Чужая война
Война имитаций
Голый король мирного процесса
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:40 Из-за дождей затруднено движение по шоссе №2 и №4
08:45 Жители поселка Реваха из-за Waze закрыли ворота для посторонних водителей
08:25 В Израиле начался третий зимний шторм: ожидаются снегопады в горных районах
07:49 Железная дорога Тель-Авив-Хайфа будет перекрыта в районе Атлита
07:40 В Иерусалиме начались работы по переносу дипмиссии США
05:20 Прогноз погоды на 25 января: холодно, дожди, снегопад на Хермоне
21:39 Сотрудники полиции провели операцию по спасению десятка бездомных щенков
21:00 Спустя пять лет после романа с учительницей бывший школьник пожаловался в полицию
20:49 Количество обладателей адвокатской лицензии в Израиле превысило 80 тысяч человек
20:31 В Кирьят-Бялике при невыясненных обстоятельствах скончался мужчина
Загрузка...
В Израиле

В Израиле начался третий зимний шторм: ожидаются снегопады в горных районах

время публикации: 08:25 | последнее обновление: 09:56 блог версия для печати фото
В Израиле начался третий зимний шторм: ожидаются снегопады в горных районах
В Израиле начался третий зимний шторм: ожидаются снегопады в горных районах
В Израиле начался третий зимний шторм: ожидаются снегопады в горных районах

Утром в четверг, 25 января, на горе Хермон вновь начался снегопад. Горный курорт закрыт для посетителей и, возможно, не будет открыт до окончания снегопада, который будет продолжаться до субботы. Со следующей недели ожидается полноценное открытие горнолыжного сезона на Хермоне.

На севере и в центре страны идут сильные дожди с грозами. Местами выпал град. Поступают многочисленные сообщения о затоплениях и возникающих из-за них проблемах с движением транспорта. Температура ниже среднесезонной. На побережье Средиземного моря штормовая погода, высота волн к вечеру может достичь 3-3,5 метров.

Накануне, 24 января, муниципалитет Иерусалима, а также многие местные советы населенных пунктов, расположенных на Голанских высотах, в Верхней Галилее, в Иудее и Самарии получили предупреждения о возможном снегопаде в четверг-пятницу, 25-26 января. Были проведены необходимые подготовительные работы.

Мэр Иерусалима Нир Баркат отдал распоряжение муниципальным службам подготовиться к оказанию помощи лицам, не имеющим постоянного места жительства, а также старикам. В частности, он распорядился предоставить нуждающимся место для ночевки во время непогоды. В конце недели будет увеличено количество телефонистов, обслуживающих "горячую линию" муниципалитета (телефон 106). Во время зимнего шторма будут работать аварийные бригады для ремонта уличного освещения, уборки упавших деревьев. Приведена в готовность техника для эвакуации застрявших на дорогах автомобилей. В сообщении мэрии отмечалось: хотя вероятность снегопада в столице оценивается как низкая, была подготовлена снегоуборочная техника для расчистки центральных трасс.

Предположительно, снег выпадет в районах, расположенных на высоте более 800-900 метров над уровнем моря.

В Иерусалиме температура в ночное время в четверг-пятницу будет опускаться до 3-4 градусов тепла, будут идти интенсивные дожди, временами с грозами. В таких условиях возможно выпадение мокрого снега на вершинах холмов в районе Иерусалима, а также в Иудее и Самарии.

Метеобюро Палестинской автономии также сообщает о возможном снегопаде 25-26 января в районах Иудеи и Самарии, расположенных на высоте 800-900 метров над уровнем моря и более.

По-прежнему заснежены многие горные районы Турции, Ливана и Сирии.

Нынешний зимний шторм в Израиле уже третий по счету в этом сезоне. Во время предыдущего, неделю назад, мокрый снег выпал в некоторых районах Иерусалима, Иудеи и Самарии, но вскоре растаял.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2018 г.
Прогноз погоды на 25 января: холодно, дожди, снегопад на Хермоне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2018 г.
Мэрия Иерусалима завершила подготовку к возможному снегопаду
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2018 г.
Ожидается снегопад в горах на севере, снег может выпасть и в центре страны







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 25 января 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018