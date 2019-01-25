Проверки на границе в аэропортах Израиля. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Проверки на границе в аэропортах Израиля". В опросе, который проводился в течение одних суток (24-25 января), приняли участие 1.867 респондентов (1.665 из них ответили на все 12 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Примерно 90% участников опроса – граждане Израиля, некоторые вопросы были предназначены только для них. Один вопрос был адресован только к тем, у кого нет израильского гражданства.

Почти 35% респондентов согласны с мнением, что проверки на границе в аэропортах Израиля чрезмерно жесткие. Но большинство опрошенных, 58%, с таким мнением не согласны. Причем распределение голосов среди граждан Израиля и тех, у кого израильского гражданства нет, примерно одинаковое.

Около 50% опрошенных считают проблему нелегальной миграции из стран бывшего СССР критически важной для Израиля. 37% так не считают. 13% не могут однозначно высказать свое мнение.

Наиболее проблематичным при проверках на границе в аэропортах Израиля было названо следующее: 1) отказы разъяснить причину депортации (48,5%), 2) испорченное первое впечатление от страны у туриста, отправленного на проверку (42%), 3) сложность с получением информации о ходе проверки (39,5%), 4) грубость проверяющих (39%), 5) долгие очереди (37%), 6) унизительность проверки (31,5%), 7) то, что в центре содержания забирают средства связи у депортируемых (30%).

34% граждан Израиля, участвовавших в опросе, заявили, что им приходилось в течение многих часов ждать прохода через границу родственников или друзей в аэропортах Израиля. Причем почти каждый второй из них сталкивался с такой проблемой неоднократно.

7% опрошенных граждан Израиля сказали, что их родственников или друзей депортировали из аэропортов Израиля (неоднократно с подобным сталкивались около 1,5% израильских граждан, участвовавших в опросе).

3% респондентов, не являющихся гражданами Израиля, сообщили, что их депортировали из Израиля. При этом 30% участников опроса этой категории сказали, что им приходилось проходить многочасовую проверку при прилете в Израиль.

55% участников опроса считают, что жесткие проверки на границах в аэропортах в той или иной степени наносят ущерб имиджу Израиля. 59% полагают, что жесткие проверки наносят ущерб туристической отрасли Израиля. 56% согласны с мнением, что министерство туризма в недостаточной степени озабочено проблемой проверок на границе в аэропортах Израиля.

59% респондентов считают, что проверки на границе в аэропортах Израиля жестче, чем в любой другой стране.

21% согласны с мнением, что следует вернуть визовый режим со всеми странами бывшего СССР. Почти 30% считают, что визовый режим надо вернуть, но не со всеми, а с некоторыми странами б.СССР. 40% против возвращения визового режима со странами бывшего Советского Союза. (Напомним, что в настоящее время действуют договоры Израиля о безвизовом режиме с Россией, Украиной, Беларусью и Грузией. С Молдовой такой режим установлен только для обладателей биометрических паспортов. Граждане Латвии, Литвы и Эстонии имеют право безвизового въезда в Израиль как граждане стран Европейского Союза. При этом Израиль продолжает переговоры о введении безвизового режима с другими странами бывшего Советского Союза.)

Участники опроса оценили работу пограничных и миграционных служб в аэропортах Израиля на 3,63 балла (между "хорошо" и "удовлетворительно").

В течение этой недели редакция NEWSru.co.il получила множество писем от читателей, рассказывающих о том, в каких проблематичных ситуациях в аэропортах Израиля оказывались они сами, их родственники или друзья. Мы продолжим заниматься этой проблемой и будем в дальнейшем публиковать информацию по данной теме.

Статистические данные по туристам и депортированным из Израиля, прибывшим из стран бывшего СССР в 2018 году

Начальник отделения Управления регистрации и миграции населения в аэропорту имени Бен Гуриона Амнон Шмуэли предоставил редакции NEWSru.co.il данные по странам бывшего СССР за 2018 год.

Всего из России приехали в 2018 году в Израиль 326.000 туристов. 4.348 человек были сразу депортированы. 2.000 россиян остались в Израиле нелегально. 2.772 попросили политическое убежище. 539 человек удалось задержать и депортировать. 904 россиянина нашли в Израиле спутника жизни и потребовали остаться в стране на этом основании. То есть, предположительно, если исходить из того, что решение о депортации в аэропорту всегда оправданно, около 3% россиян вводят в заблуждение пограничников, заявляя туризм как цель своего визита в Израиль. Но, даже если предположить, что все решения о депортации в аэропорту неверны, не менее 2% россиян вводят пограничников в заблуждение. При этом сразу депортируют примерно 13 человек из 1000 прибывших (1,3%).

Украина. 158.000 туристов. 7.730 депортированы на границе. 3.647 остались нелегально. 1.765 попросили политическое убежище. 4.725 задержаны и депортированы. 1.569 женились или вышли замуж за израильтян. Исходя из этих данных, если считать все решения о депортации оправданными, около 12% украинских граждан вводят в заблуждение пограничников, заявляя туризм как цель своего визита в Израиль. Если предположить, что все решения о депортации неверны, более 7% украинцев вводят пограничников в заблуждение. Сразу депортируют 49 из 1000 (4,9%).

Грузия. 9.700 туристов. 300 депортированы на границе. 780 остались нелегально. 400 попросили политическое убежище. 1.263 были пойманы и выдворены из страны. 155 нашли супругов. Таким образом, если все решения о депортации оправданны, примерно 30% грузинских граждан вводят в заблуждение израильских пограничников. Даже если предположить, что все решения о депортации неверны, около 27% грузин вводят пограничников в заблуждение. Сразу депортируют 31 из 1000 (3,1%).

Молдова. 9.151 турист. 1.423 депортированы на границе. 299 остались нелегально. 436 попросили политическое убежище. 288 были пойманы и депортированы. 277 нашли партнеров. Если все решения о депортации верны, около 30% молдавских граждан вводят в заблуждение израильских пограничников. Если предположить, что все решения о депортации неверны, около 14% молдаван вводят пограничников в заблуждение. Сразу депортируют 156 из 1000 (15,6%).

Беларусь. 35.000 туристов. 548 были депортированы на границе. 234 остались нелегально. 376 попросили политического убежище (в 4 раза больше чем в предыдущем году). 86 были депортированы. По "быстрым бракам" данных нет. Предположительно, если все решения о депортации верны, 3-4% белорусов вводят в заблуждение пограничников, заявляя туризм как цель своего визита в Израиль. Если предположить, что все решения о депортации неверны, около 2% белорусов вводят пограничников в заблуждение. Сразу депортируют 16 из 1000 (1,6%).

Эти цифры, по мнению Управления по вопросам регистрации населения и миграции, объясняют строгие проверки на границе в отношении выходцев из вышеуказанных стран.





