"Марш возвращения" на границе Газы; очередные провокации и прибытие Ханийи

В пятницу, 25 января, на границе сектора Газы прошел очередной этап "марша возвращения". По данным ЦАХАЛа, в нем приняли участие около 10 тысяч арабов.

На северном участке границы участники беспорядков бросили две гранаты в армейский автомобиль; в результате инцидента пострадавших не было. Как сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр", участники "марша" пытались причинить ущерб разделительным сооружениям.

По данным минздрава Газы, в результате "марша" один его участник был убит; 22 получили ранения.

Комитет по организации "марша возвращения" заявил, что массовые акции на границе будут продолжаться вплоть до полного снятия блокады сектора, а также пообещал, что в следующую пятницу акция под лозунгом "Наши заключенные не одиноки" будет проходить в поддержку палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Во время проведения "марша" на границу Газы прибыл, впервые за долгое время, глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя.

Это произошло вскоре после того, как специальный посланник Катара Мухаммад аль-Эмади заявил, что руководство Газы согласилось передать "катарские деньги", от которых ХАМАС отказался накануне, в Организацию Объединенных Наций, осуществляющую гуманитарные проекты в секторе Газы.

Аль-Эмади заметил, что, действуя таким образом, "палестинцы смогут продолжать свои демонстрации, направленные на то, чтобы мир увидел их страдания, однако эти акции останутся спокойными". Катарский спецпосланник подчеркнул, что за помощью Катара стоит "лишь желание помочь народу Газу в трудных условиях, поэтому нельзя интерпретировать эту помощь как попытку сломить сопротивление палестинцев".

Отметим, что накануне, 24 января, представитель руководства ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что "Исламское движение сопротивления" отказалось принимать "катарские деньги", так как воспринимает дискуссию вокруг этой темы как шантаж и участие в израильской предвыборной кампании.





