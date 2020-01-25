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NEWSru.co.il :: В Израиле25 января 2020 г., 19:52

Бени Ганц встретится с Дональдом Трампом до Нетаниягу

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Бени Ганц

Вечером в субботу, 25 января, глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил, что не присоединится к поездке главы правительства Биньямина Нетаниягу в США.

Ганц сделал специальное заявление, в котором заявил, что дал согласие на предложение Дональда Трампа встретиться с ним отдельно. Эта встреча состоится 27 января, то есть, за день до того, как Трамп встретится с Нетаниягу. "Сразу после этой встречи я вернусь в Израиль, чтобы продолжать борьбу за лишение Нетаниягу депутатского иммунитета", - заявил Ганц.

Бени Ганц заявил, что в последние месяцы вел продолжительные беседы с представителями администрации США о деталях "сделки века". "Содержание этих переговоров, так же, как и содержание "сделки века", останутся на данном этапе секретными. "Сделка века" станет знаковым моментом в поисках пути, которым конфликтующим сторонам на Ближнем Востоке предстоит идти, чтобы прийти к историческому соглашению о региональном урегулировании", - заявил Ганц.

Ганц добавил, что обсуждение "сделки века" неизбежно приведет к серьезным и болезненным разногласиям внутри израильского общества. Однако, по словам главы "Кахоль Лаван", оно станет основой продвижения правительства, которое он возглавит, по пути урегулирования с палестинцами и странами региона.

Напомним, что предложение посетить США для встречи с президентом Трампом и обсуждения деталей "сделки века", было опубликовано в минувший четверг, 23 января. Вице-президент США Майк Пенс находившийся в Иерусалиме, заявил, что Дональд Трамп пригласил Нетаниягу, а тот посоветовал пригласить и Бени Ганца. Это предложение было воспринято в "Кахоль Лаван" как унизительное для Бени Ганца, тем более, что Ганц встречался лично с Пенсом, и тот не сказал ни слова о приглашении в Вашингтон. Встреча была запланирована на 28 января, тот самый день, когда Кнессет будет обсуждать вопрос о создании комиссии для голосования по вопросу об иммунитете премьер-министра Биньямина Нетаниягу. На протяжении выходных дней приближенные Ганца заявляли, что он склоняется к тому, чтобы отказаться от поездки в США.

За несколько минут до выступления лидера "Кахоль Лаван" в его окружении говорили о том, что он поблагодарит президента США, однако отклонит предложение о визите.

Глава блока "Авода-Гешер-МЕРЕЦ" Амир Перец заявил, что желает успеха Ганцу в беседе с президентом США. "В то же время главное – это возобновление мирного процесса, а это будет возможно только после выборов в новом правительстве", - заявил Перец.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал видеоролик, в котором заявил, что речь идет о возможности, которая возникает один раз в истории, и которую нельзя упускать.



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