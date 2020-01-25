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NEWSru.co.il :: В Израиле25 января 2020 г., 16:55

Израильтянин, вернувшийся из Китая, госпитализирован с подозрением на коронавирус

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&quot;Тель а-Шомер&quot;

В субботу, 25 января, СМИ сообщили, что израильтянин, вернувшийся из Китая, госпитализирован с подозрением на коронавирус. Он находится в больнице "Тель а-Шомер".

Накануне министерство здравоохранения Израиля обратилось к населению с призывом избегать поездок в китайский город Ухань из-за вспышки коронавируса.

Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения, передает Reuters. Власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах.

25 января также стало известно, что три новых случая заражения коронавирусом из КНР были зафиксированы в штате Новый Южный Уэльс в Австралии. Таким образом, общее число заболевших в Австралии достигло четырех. Все заболевшие были, так или иначе, связаны с городом Ухань.

Также три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Японии. По предварительным данным, все трое заболевших недавно побывали в Ухани, сообщает РИА Новости.

Чрезвычайная ситуация объявлена в Гонконге: прекращено железнодорожное сообщение с городом Ухань, отменены все официальные визиты представителей Гонконга в Китай. Отменены все массовые мероприятия, а каникулы в школах продлены до 17 февраля. В Гонконге к настоящему моменту подтверждено пять случаев заражения, все заболевшие бывали в Ухани.

О появлении нового вируса в Ухани ВОЗ узнала 31 декабря. Но только 20 января китайские власти подтвердили, что вирус может передаваться от человека к человеку, пишет ВВС.

К тому времени в городе побывали (и успели уехать из него) десятки тысяч человек. С тех пор этот вирус был отмечен в других городах Китая, странах Азии и даже в США. Все заразившиеся до этого побывали в Ухани.



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