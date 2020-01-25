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NEWSru.co.il :: В Израиле25 января 2020 г., 00:42

В Иерусалиме разыскивают 8-летнего Кайса Абу Рамилу; поиски сопровождаются столкновениями с полицией

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Иерусалиме разыскивают 8-летнего Кайса Абу Рамилу; поиски сопровождаются столкновениями с полицией

Полиция Иерусалима ведет масштабные поиски 8-летнего Кайса Абу Рамилу из Бейт-Ханины; жизнь мальчика может быть в опасности.

Ребенок пропал в пятницу, 24 января, после 16:00. Родные мальчика опасаются, что "он был похищен". Они сообщили, что мальчик вышел на улицу, чтобы кое-что купить, и не вернулся. Также, по словам родных, камера видеонаблюдения зафиксировала, как мальчика уводит незнакомец. Об этом сообщает Ynet.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, позвонить в диспетчерскую службу по телефону 100.

В поисках участвуют сотни жителей Бейт-Ханины. Когда они двинулись в сторону еврейского района Неве Яаков, полиция остановила их. Начались столкновения, в результате которых один из жителей Бейт-Ханины получил легкую травму.

Затем несколько десятков жителей Бейт-Ханины стали бросать камни в полицейских; силам полиции пришлось принять меры для восстановления общественного порядка.

Депутат от Объединенного арабского списка Ахмед Тиби посетил семью пропавшего мальчика.

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