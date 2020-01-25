Кайс Абу Рамила, пропавший накануне, найден мертвым

В субботу, 25 января, утром, Кайс Абу Рамила, 8-летний мальчик, пропавший накануне, был найден без признаков жизни. Парамедики МАДА, прибывшие на место, были вынуждены констатировать его смерть.

Четыре спасательные команды при содействии пожарных в течение нескольких часов вели поиски пропавшего мальчика в резервуаре для сбора дождевой воды в районе Бейт-Ханина. Около 7:40 они обнаружили его на дне резервуара.

Напомним, в пятницу, во второй половине дня, полиция Иерусалима начала масштабные поиски 8-летнего Кайса Абу Рамилы из Бейт-Ханины. Ребенок пропал в пятницу, 24 января, после 16:00. Родные мальчика опасались, что "он мог был похищен". Они сообщили, что мальчик вышел на улицу, чтобы кое-что купить, и не вернулся. Также, по словам родных, камера видеонаблюдения зафиксировала, как мальчика уводит незнакомец. Об этом сообщал Ynet. Полиция просила всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, позвонить в диспетчерскую службу по телефону 100.

Депутат от Объединенного арабского списка Ахмад Тиби посетил семью пропавшего мальчика.

В поисках участвовали сотни жителей Бейт-Ханины. Когда они двинулись в сторону еврейского района Неве Яаков, полиция остановила их. Начались столкновения, в результате которых один из жителей Бейт-Ханины получил легкую травму.

Затем несколько десятков жителей Бейт-Ханины стали бросать камни в полицейских; силам полиции пришлось принять меры для восстановления общественного порядка.

Агенство Maan передает, что в столкновениях с полицией пострадали более 20 жителей Бейт-Ханины.

В ночь на субботу полиция задержала троих жителей арабского района Бейт-Ханина, подозреваемых в нарушении общественного порядка во время поисков пропавшего ребенка. Задержаны арабы, бросавшие камни в полицейских, воспрепятствовавших их попыткам добраться до еврейского квартала Неве Яаков.

В течение ночи значительные силы полиции и муниципальных служб Иерусалима были привлечены для поисков пропавшего мальчика. В частности, были опорожнены резервуары для сбора дождевой воды, проверяли канавы и стоки.





