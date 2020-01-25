Минздрав Израиля: у израильтян, вернувшихся из Китая, коронавирус не обнаружен

В субботу, 25 января, вечером, министерство здравоохранения Израиля сообщило, что, согласно результатам обследования, ни у одного из израильтян, вернувшихся из Китая и госпитализированных с подозрением на заражение коронавирусом, он не обнаружен.

Также сообщается, что китайская туристка, посетившая Палестинскую автономию, госпитализирована в больницу Бейт-Джалы для проведения обследования.

Несколькими часами ранее СМИ сообщили, что израильтянин, вернувшийся из Китая, госпитализирован с подозрением на коронавирус и находится в больнице "Тель а-Шомер".

Минздрав Израиля сообщил также, что в нескольких больницах обследуют граждан, вернувшихся из Китая. Министерство здравоохранения обратилось к населению с призывом избегать поездок в китайский город Ухань из-за вспышки коронавируса.

Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1372 случая заражения, передает Reuters. Власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах.

25 января также стало известно, что три новых случая заражения коронавирусом из КНР были зафиксированы в штате Новый Южный Уэльс в Австралии. Таким образом, общее число заболевших в Австралии достигло четырех. Все заболевшие были, так или иначе, связаны с городом Ухань.

Также три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Японии. По предварительным данным, все трое заболевших недавно побывали в Ухани, сообщает РИА Новости.

Чрезвычайная ситуация объявлена в Гонконге: прекращено железнодорожное сообщение с городом Ухань, отменены все официальные визиты представителей Гонконга в Китай. Отменены все массовые мероприятия, а каникулы в школах продлены до 17 февраля. В Гонконге к настоящему моменту подтверждено пять случаев заражения, все заболевшие бывали в Ухани.

О появлении нового вируса в Ухани ВОЗ узнала 31 декабря. Но только 20 января китайские власти подтвердили, что вирус может передаваться от человека к человеку, пишет ВВС.

К тому времени в городе побывали (и успели уехать из него) десятки тысяч человек. С тех пор этот вирус был отмечен в других городах Китая, странах Азии и даже в США. Все заразившиеся до этого побывали в Ухани.





