Подозрение: лжеадвокат выманил у клиентов 300 тысяч шекелей

В понедельник, 24 июля, полиция задержала 41-летнего жителя Маале-Адумим, подозреваемого в том, что он выдал себя за адвоката, подделал документы и мошенническим образом выманил у своих клиентов 300 тысяч шекелей, которые они заплатили ему в качестве гонорара.

Дело было открыто в начале года после того, как в полицию поступили заявления от потерпевших. В ходе расследования выяснилось, что мужчина действовал по определенной схеме.

Подозреваемый приходил муниципальные учреждения в часы приема населения. Там он находил граждан, у которых были задолженности перед местными властями, представлялся им адвокатом и предлагал свою помощь в решении этих проблем.

Своим клиентам лжеадвокат предъявлял фальшивые документы, якобы подтверждающие, что ему удалось уладить вопрос с их долгами. После этого он получал за свою работу гонорар.