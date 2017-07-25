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Подозрение: лжеадвокат выманил у клиентов 300 тысяч шекелей

время публикации: 15:47 | последнее обновление: 15:49 блог версия для печати фото
Подозрение: лжеадвокат выманил у клиентов 300 тысяч шекелей

В понедельник, 24 июля, полиция задержала 41-летнего жителя Маале-Адумим, подозреваемого в том, что он выдал себя за адвоката, подделал документы и мошенническим образом выманил у своих клиентов 300 тысяч шекелей, которые они заплатили ему в качестве гонорара.

Дело было открыто в начале года после того, как в полицию поступили заявления от потерпевших. В ходе расследования выяснилось, что мужчина действовал по определенной схеме.

Подозреваемый приходил муниципальные учреждения в часы приема населения. Там он находил граждан, у которых были задолженности перед местными властями, представлялся им адвокатом и предлагал свою помощь в решении этих проблем.

Своим клиентам лжеадвокат предъявлял фальшивые документы, якобы подтверждающие, что ему удалось уладить вопрос с их долгами. После этого он получал за свою работу гонорар.

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