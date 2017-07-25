Отчет ЮНИСЕФ: Израиль – одна из самых загрязненных западных стран

Израиль – одна из самых неблагополучных стран Запада с точки зрения степени загрязненности воздуха. Об этом свидетельствует отчет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Эта организация среди прочего анализирует доступность для детей по всему миру таких базовых средств существования, как чистые вода и воздух, сообщает во вторник, 25 июля, сайт газеты "Маарив".

Согласно этому отчету, показатели загрязненности воздуха в городах Израиля в 2 раза превышают дозволенные значения, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В соответствии с рекомендациями ВОЗ, максимальный уровень загрязненности воздуха составляет 10 микрограмм загрязняющих частиц на кубометр воздуха. В Израиле в кубометре воздуха находятся 23,5 микрограмма загрязняющих частиц.

По этому критерию еврейское государство занимает 37-е место среди 38 развитых стран мира. Лишь в Южной Корее ситуация еще хуже. Самый чистый воздух – в Ирландии, Норвегии и Австралии.

В Израиле также отмечается низкая осведомленность молодежи по вопросам, касающимся охраны окружающей среды: 53% при среднем показателе 62%. По этому критерию Израиль занимает 34-е место.