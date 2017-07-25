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В Израиле

Глава правительства посетил расположение дивизии "А-Башан" на Голанских высотах

время публикации: 15:30 | последнее обновление: 15:32 блог версия для печати фото
Глава правительства посетил расположение дивизии "А-Башан" на Голанских высотах
Глава правительства посетил расположение дивизии "А-Башан" на Голанских высотах

Во вторник, 25 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе с министром обороны Авигдором Либерманом и начальником Генштаба Гади Айзенкотом посетил расположение 210-й территориальной дивизии "А-Башан" на Голанских высотах.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщает, что они заслушали отчет командующего Северным военным округом генерал-майора Йоэля Стрика и командира дивизии бригадного генерала Янива Ашура о ситуации на северной границе.

Дивизия "А-Башан" была сформирована зимой 2014 года. Свое название она получила по древнему названию района Голанских высот. Дивизия получила под свой контроль всю израильско-сирийскую границу и территорию Голанских высот. Возрождение отдельной территориальной дивизии на Голанских высотах было связано с ухудшением ситуации в Сирии.

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