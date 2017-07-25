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"Дело субмарин": Кипр лишил Мики Ганора звания почетного консула

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 16:58 блог версия для печати фото
"Дело субмарин": Кипр лишил Мики Ганора звания почетного консула

Во вторник, 25 июля, посольство Кипра в Тель-Авиве уведомило МИД Израиля, что бизнесмен Мики Ганор, получивший статус государственного свидетеля в "деле субмарин", лишен звания почетного консула.

Это решение было принято в связи с тем, что Ганор, выступавший посредником между Израилем и немецкой компанией ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок, сам подозревается в мошенничестве, отмывании денег и преступном сговоре.

Мики Ганор удостоился звания почетного консула в 2011 году, в период когда министерство иностранных дел возглавлял Авигдор Либерман, напоминает сайт Walla News.



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