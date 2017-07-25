ВАКФ: "Конфликт вокруг Храмовой горы не завершился"

Юридический советник иерусалимского Исламского совета (Вакф), адвокат Джемаль Абу-Туами в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" заявил, что конфликт вокруг Храмовой горы не завершен.

Он заявил, что мусульмане не поднимутся на Храмовую гору до тех пор, пока Израиль не откажется от всех дополнительных мер безопасности, которые были введены после 14 июля, когда на трое жителей Умм эль-Фахма совершили теракт на Храмовой горе.

Он потребовал, чтобы израильская полиция демонтировала дополнительные блокпосты, пункты проверки на подходах к Храмовой горе, а также убрала камеры наблюдения.

О том, что конфликт не законен также говорил глава Палестинской администрации Махмуд Аббас на встрече с членами кабинета министров. Аббас заявил, что двустороннее сотрудничество с Израилем, в том числе координация действий в области безопасности, возобновятся только после того, как "ситуация на Храмовой горе вернется к положению, которое было до 14 июля".

Вечером 25 июля полиция Иерусалима сообщила об окончании работ по демонтажу рамок металлоискателей, которые были установлены на Храмовой горе после теракта.

Вместе с тем, тысячи мусульман 25 июля провели вечернюю молитву в районе Львиных ворот, не поднимаясь на Храмовую гору.

По информации сайта Nana10, спецслужбы Израиля также полагают, что до окончательного решения конфликта еще далеко. По мнению представителей ШАБАК, установка на Храмовой горе и в Старом городе Иерусалима современных камер наблюдения, позволяющих обнаруживать оружие, переносимое под одеждой, усугубит ситуацию. По информации 10-го канала ИТВ, накануне представители ШАБАК предупредили членов военно-политического кабинета, что это может вынудить Иран, Саудовскую Аравию и Турцию выступить единым фронтом против Израиля.

Вечером 25 июля после вечерней молитвы возобновились беспорядки в районе Львиных ворот в Иерусалиме, а также в иерусалимском квартале Исауия. Полицейские применили спецсредства для разгона демонстраций. Нет информации о пострадавших ни среди участников акций протеста, ни среди полицейских.





