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В Израиле

В Негеве обнаружена давильня для производства вина, которой насчитывается 1600 лет

время публикации: 13:42 | последнее обновление: 13:43 блог версия для печати фото
В Негеве обнаружена давильня для производства вина, которой насчитывается 1600 лет

Управление древностей в ходе археологических раскопок обнаружило в Негеве строение 4 века н.э., в котором сохранилась давильня для производства вина. Об этом во вторник, 25 июля, пишет сайт Walla.

По словам археолога Тали Гини, "Южный Негев известен как сельскохозяйственный район, в котором выращивали виноград для производства вина для Византийской империи". Она рассказала, что в обнаруженном строении, вероятно, располагалась римская воинская часть.

Давильня, расположенная в здании, имеет диаметр 2,5 метра и глубину 2 метра. По оценкам, она может вмещать 6,5 кубических метров жидкости.

Д-р Гини высказала предположение о том, почему давильней перестали пользоваться. В 6 веке в этом районе произошла эпидемия, которая привела к снижению спроса на вино. В конце эпохи Византийской империи было заброшено и само здание.

Обнаружение давильни стало большим сюрпризом для археологов, так как до этого было известно только об одном таком сооружении, расположенном в здании. Оно находится в древнем городе набатеев Авдате. После завершения раскопок место планируется открыть для посетителей.

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