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Военно-политический кабинет принял решение о демонтаже металлодетекторов на Храмовой горе

время публикации: 02:12 | последнее обновление: 02:36 блог версия для печати фото
Военно-политический кабинет принял решение о демонтаже металлодетекторов на Храмовой горе

Военно-политический кабинет в ночь на вторник, 25 июля, утвердил программу по обеспечению безопасности в Старом городе Иерусалима. Согласно решению кабинета, металлодетекторы на Храмовой горе будут демонтированы.

В соответствии с программой, вместо металлодетекторов будут использоваться альтернативные методы обеспечения безопасности. В частности, она предусматривает создание сети камер наблюдения.

Программа, стоимость которой оценивается примерно в 100 миллионов шекелей, должна быть реализована в течение шести месяцев. До ее реализации кабинет решил увеличить число полицейских, дислоцированных в Старом городе и вокруг Храмовой горы.

Рамочные металлодетекторы были установлены на входе на Храмовую гору после теракта 14 июля, когда трое террористов, вооруженных огнестрельным оружием, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате теракта погибли два бойца пограничной полиции (МАГАВ). Нападавшие были ликвидированы.

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