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Разрешены к публикации имена матери и дочери, погибших в ДТП на шоссе №40

время публикации: 11:07 | последнее обновление: 11:10 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 24 июля 2017 года

Разрешены к публикации имена матери и дочери, погибших в результате ДТП в понедельник, 24 июля, на шоссе №40 в районе перекрестка Гораль в Негеве. Это 38-летняя Шайли Катаэли и ее 7-месячная дочь Яэль. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает пресс-служба полиции.

В ходе расследования аварии выяснилось, что из-за технической неисправности Катаэли остановила автомобиль на обочине дороги. Когда женщина вышла из машины, в нее врезался проезжающий автомобиль, которым управлял 40-летний житель Беэр-Шевы. Мужчина был допрошен в полиции.

Парамедики МАДА констатировали смерть младенца на месте аварии. Мать девочки находилась в критическом состоянии. Парамедики начали проводить реанимационные мероприятия, но женщина скончалась по дороге в больницу.

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