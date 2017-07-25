Разрешены к публикации имена матери и дочери, погибших в ДТП на шоссе №40

Разрешены к публикации имена матери и дочери, погибших в результате ДТП в понедельник, 24 июля, на шоссе №40 в районе перекрестка Гораль в Негеве. Это 38-летняя Шайли Катаэли и ее 7-месячная дочь Яэль. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает пресс-служба полиции.

В ходе расследования аварии выяснилось, что из-за технической неисправности Катаэли остановила автомобиль на обочине дороги. Когда женщина вышла из машины, в нее врезался проезжающий автомобиль, которым управлял 40-летний житель Беэр-Шевы. Мужчина был допрошен в полиции.

Парамедики МАДА констатировали смерть младенца на месте аварии. Мать девочки находилась в критическом состоянии. Парамедики начали проводить реанимационные мероприятия, но женщина скончалась по дороге в больницу.