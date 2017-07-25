Недалеко от Димоны перевернулся автомобиль, погиб 18-летний юноша

Поздно вечером в понедельник, 24 июля, в районе поселка Арара, расположенного в Негеве, к северу от Димоны, перевернулся автомобиль. В результате ДТП погиб 18-летний юноша, 18-летняя девушка получила травмы.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в беэр-шевскую больницу "Сорока". Состояние девушки оценивается врачами как средней степени тяжести.

Обстоятельства аварии выясняются дорожной полицией.

Немногим ранее на шоссе №40 в ДТП в районе перекрестка Гораль в Негеве погибли годовалая девочка и ее мать.