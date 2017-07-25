25 июля 2017 г.
последняя новость: 13:11
Глазами Амира
Как выглядит вблизи Алла Пугачева
Как понять свой сон
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:06 Задержаны подозреваемые в совершении нескольких краж на пляжах Эйлата
12:09 Подозрение: житель Бат-Яма бил и силой удерживал туристку
11:56 В бассейне в Герцлии утонул 80-летний мужчина
11:26 Задержаны подозреваемые в ограблении заправки в Ришон ле-Ционе
11:07 Разрешены к публикации имена матери и дочери, погибших в ДТП на шоссе №40
10:59 После демонтажа металлодетекторов арабы отказываются заходить на Храмовую гору
10:36 Полиция обнаружила в Лоде сейф с наркотиками и оружием
09:26 Отчет UNICEF: Израиль – одна из самых загрязненных западных стран
08:39 Впервые: жертвы сексуальных преступлений получат помощь от государства
07:06 Задержана мать террориста, убившего семью Саломон в поселении Халамиш
В Израиле

Задержаны подозреваемые в совершении нескольких краж на пляжах Эйлата

время публикации: 13:06 | последнее обновление: 13:06 блог версия для печати

Полиция задержала двоих подозреваемых в совершении нескольких краж на пляжах Эйлата. Им будет предъявлено обвинение, сообщает во вторник, 25 июля, пресс-служба полиции.

Расследование началось неделю назад после того, как спасатель, работающий на одном из пляжей Эйлата, сообщил о нескольких кражах. Потерпевшие рассказали полицейским о том, что их имущество было украдено, пока они плавали в море.

В воровстве были заподозрены два человека 30 и 19 лет. Полицейские устроили засаду и задержали подозреваемых, у которых при себе было украденное имущество.

В ходе расследования выяснилось, что за последний месяц подозреваемые совершили кражи на семи пляжах Эйлата.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июля 2017 г.
Задержан лидер сети, торговавшей украденным у ЦАХАЛа оружием
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июля 2017 г.
Израильская студентка, укравшая экспонаты Освенцима, предстанет перед судом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2017 г.
Полиция изъяла военное снаряжение, украденное с учебного полигона
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2017 г.
Жителям Негева предъявлены обвинения в хищении оружия с военной базы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2017 г.
Задержаны шестеро подозреваемых в хищении 33 автоматов М-16
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 мая 2017 г.
Полиция задержала членов банды похитителей банкоматов







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 25 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017