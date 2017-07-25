Задержаны подозреваемые в совершении нескольких краж на пляжах Эйлата

Полиция задержала двоих подозреваемых в совершении нескольких краж на пляжах Эйлата. Им будет предъявлено обвинение, сообщает во вторник, 25 июля, пресс-служба полиции.

Расследование началось неделю назад после того, как спасатель, работающий на одном из пляжей Эйлата, сообщил о нескольких кражах. Потерпевшие рассказали полицейским о том, что их имущество было украдено, пока они плавали в море.

В воровстве были заподозрены два человека 30 и 19 лет. Полицейские устроили засаду и задержали подозреваемых, у которых при себе было украденное имущество.

В ходе расследования выяснилось, что за последний месяц подозреваемые совершили кражи на семи пляжах Эйлата.