После демонтажа металлодетекторов арабы отказываются заходить на Храмовую гору

Утром во вторник, 25 июля, продолжились акции протесте мусульман у входа на Храмовую гору. Несмотря на то, что металлодетекторы были демонтированы, молящиеся отказываются входить на территорию Храмовой горы, мотивируя это тем, что проверки на входе продолжаются.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что ВАКФ отказался комментировать решение военно-политического кабинета о снятии металлодетекторов. Один из членов ВАКФа заявил: "Мы ждем, что скажут молящиеся. Если они скажут – да, то и мы скажем – да. Если они скажут – нет, то борьба продолжится".

Полиция Иерусалима остается в состоянии повышенной готовности в Старом городе. По заявлению представителей правоохранительных органов, особый режим готовности будет сохранен по меньшей мере до конца недели.