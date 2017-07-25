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В Израиле

После демонтажа металлодетекторов арабы отказываются заходить на Храмовую гору

время публикации: 10:59 | последнее обновление: 10:59 блог версия для печати фото
Около Львиных ворот в Иерусалиме. 24 июля 2017 года

Утром во вторник, 25 июля, продолжились акции протесте мусульман у входа на Храмовую гору. Несмотря на то, что металлодетекторы были демонтированы, молящиеся отказываются входить на территорию Храмовой горы, мотивируя это тем, что проверки на входе продолжаются.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что ВАКФ отказался комментировать решение военно-политического кабинета о снятии металлодетекторов. Один из членов ВАКФа заявил: "Мы ждем, что скажут молящиеся. Если они скажут – да, то и мы скажем – да. Если они скажут – нет, то борьба продолжится".

Полиция Иерусалима остается в состоянии повышенной готовности в Старом городе. По заявлению представителей правоохранительных органов, особый режим готовности будет сохранен по меньшей мере до конца недели.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июля 2017 г.
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