25 июля 2017 г.
Глазами Амира
Как выглядит вблизи Алла Пугачева
Как понять свой сон
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:32 В Тель-Авиве простились с певцом Амиром Фришером Гутманом
14:03 Активисты "Ликуда" раскритиковали решение кабинета о демонтаже металлодетекторов
13:42 В Негеве обнаружена давильня для производства вина, которой насчитывается 1600 лет
13:19 Премьер-министр Нетаниягу встретился с послом в Иордании и с охранником
13:06 Задержаны подозреваемые в совершении нескольких краж на пляжах Эйлата
12:09 Подозрение: житель Бат-Яма бил и силой удерживал туристку
11:56 В бассейне в Герцлии утонул 80-летний мужчина
11:26 Задержаны подозреваемые в ограблении заправки в Ришон ле-Ционе
11:07 Разрешены к публикации имена матери и дочери, погибших в ДТП на шоссе №40
10:59 После демонтажа металлодетекторов арабы отказываются заходить на Храмовую гору
В Израиле

В Тель-Авиве простились с певцом Амиром Фришером Гутманом

время публикации: 14:32 | последнее обновление: 14:32 блог версия для печати фото
В Тель-Авиве простились с певцом Амиром Фришером Гутманом
В Тель-Авиве простились с певцом Амиром Фришером Гутманом
В Тель-Авиве простились с певцом Амиром Фришером Гутманом

Во вторник, 25 июля, в театре "Габима" в Тель-Авиве прошла церемония прощания с певцом Амиром Фришером Гутманом, который утонул в море. По просьбе семьи покойного, желающие проводить певца в последний путь, пришли в белых одеждах и принесли белые цветы.

В церемонии приняла участие актриса Гила Альмагор. "Трудно описать гнев и потрясение от того, что свалилось на Амира в последние полтора года. Но кто я такая, чтобы понять пути господни, я могу лишь просить прощения за то, что мы не смогли помочь и отсрочить этот ужасный конец", - сказала она.

Певец Арель Скаат признался, что для него было удовольствием работать с Амиром и исполнил для него песню из мюзикла "Алладин". Телеведущий Эли Яцпан отметил, что страна была потрясена смертью Гутмана. "Ты навсегда останешься в моем сердце", - сказал он.

На церемонии также выступил Эяль, старший брат Амира, ради спасения дочери которого певец бросился в море. "Ты был замечательным сыном и братом, лучшим в мире дядей, мужем и отцом, о котором каждый мечтает", - сказал он.

Фришер Гутман утонул в море недалеко от Неве-Ям в минувшую субботу, 22 июля. По информации в СМИ, Гутман увидел, как волна накрыла его приятельницу и 5-летнюю племянницу, и он и бросился им на помощь. Несколько любителей серфинга, находившихся в море, вынесли на берег девочку и женщину. Амир Гутман был обнаружен позже. Когда его вытащили из воды, он уже не дышал.

Почти сутки врачи больницы "Рамбам" боролись за его жизнь. В воскресенье, 23 июля, около 15:30 они сообщили, что прекратили реанимационные мероприятия, так как шансов на спасение пациента не осталось.

После смерти тело Фришера Гутмана было передано на экспертизу, чтобы установить, есть ли связь между тем, что организм певца не смог справиться с последствиями несчастного случая, и лечением, которое он проходил в течение нескольких месяцев.

В начале прошлого года врачи сообщили Гутману, что у него лимфома. Уже была назначена дата операции по пересадке костного мозга, когда выяснилось, что произошла ошибка. У Амира была не лимфома, а редкая инфекционная болезнь - кикучи, симптомы которой ввели в заблуждение онкологов. В субботу, 22 июля, Амир Фришер Гутман собрал на пляже своих друзей и родственников, чтобы отпраздновать "второе рождение" - день, когда ему стало известно о том, что у него нет рака.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июля 2017 г.
Певца Амира Фришера Гутмана похоронят в Нетании
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2017 г.
Скончался известный израильский певец Амир Фришер Гутман
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июля 2017 г.
Певца Амира Фришера Гутмана похоронят в Нетании
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
Известный израильский певец, рискуя жизнью, спас тонущую девочку







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 25 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017