В Тель-Авиве простились с певцом Амиром Фришером Гутманом

Во вторник, 25 июля, в театре "Габима" в Тель-Авиве прошла церемония прощания с певцом Амиром Фришером Гутманом, который утонул в море. По просьбе семьи покойного, желающие проводить певца в последний путь, пришли в белых одеждах и принесли белые цветы.

В церемонии приняла участие актриса Гила Альмагор. "Трудно описать гнев и потрясение от того, что свалилось на Амира в последние полтора года. Но кто я такая, чтобы понять пути господни, я могу лишь просить прощения за то, что мы не смогли помочь и отсрочить этот ужасный конец", - сказала она.

Певец Арель Скаат признался, что для него было удовольствием работать с Амиром и исполнил для него песню из мюзикла "Алладин". Телеведущий Эли Яцпан отметил, что страна была потрясена смертью Гутмана. "Ты навсегда останешься в моем сердце", - сказал он.

На церемонии также выступил Эяль, старший брат Амира, ради спасения дочери которого певец бросился в море. "Ты был замечательным сыном и братом, лучшим в мире дядей, мужем и отцом, о котором каждый мечтает", - сказал он.

Фришер Гутман утонул в море недалеко от Неве-Ям в минувшую субботу, 22 июля. По информации в СМИ, Гутман увидел, как волна накрыла его приятельницу и 5-летнюю племянницу, и он и бросился им на помощь. Несколько любителей серфинга, находившихся в море, вынесли на берег девочку и женщину. Амир Гутман был обнаружен позже. Когда его вытащили из воды, он уже не дышал.

Почти сутки врачи больницы "Рамбам" боролись за его жизнь. В воскресенье, 23 июля, около 15:30 они сообщили, что прекратили реанимационные мероприятия, так как шансов на спасение пациента не осталось.

После смерти тело Фришера Гутмана было передано на экспертизу, чтобы установить, есть ли связь между тем, что организм певца не смог справиться с последствиями несчастного случая, и лечением, которое он проходил в течение нескольких месяцев.

В начале прошлого года врачи сообщили Гутману, что у него лимфома. Уже была назначена дата операции по пересадке костного мозга, когда выяснилось, что произошла ошибка. У Амира была не лимфома, а редкая инфекционная болезнь - кикучи, симптомы которой ввели в заблуждение онкологов. В субботу, 22 июля, Амир Фришер Гутман собрал на пляже своих друзей и родственников, чтобы отпраздновать "второе рождение" - день, когда ему стало известно о том, что у него нет рака.