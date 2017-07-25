Около сотни евреев захватили "Дом Махпела" в Хевроне

Около сотни евреев взломали пломбы на дверях "Дома Махпела" в Хевроне и забаррикадировались внутри, отказываясь покидать строение.

По информации сайта Walla News, в доме находятся пять еврейских семей, включая детей и младенцев.

Здание окружено военнослужащими и полицейскими. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что сотрудники сил безопасности не позволяют правым активистам подойти к зданию.

Сайт Nana10 сообщил, что военнослужащие готовятся к насильственной эвакуации людей из здания.

Споры о собственности на трехэтажный дом, расположенный по соседству с пещерой Праотцев, продолжаются уже пять лет. В конце марта 2012 года еврейские жители Хеврона заселили спорный "Дом Махпела". Они предоставили в гражданскую администрацию документы, которые, по их утверждению, свидетельствуют, что строение приобретено законно. При этом две ветви одной палестинской семьи утверждают, что здание принадлежит им. Гражданская администрация вынесла постановление о принудительной эвакуации жителей.

13 июля 2013 года апелляционная комиссия военного суда Иудеи и Самарии признала законной покупку хевронского "Дома Махпела" советом еврейских жителей города. Однако для его заселения требовалась санкция министра обороны.

В поддержку поселенцев в разное время выступали: Авигдор Либерман, Гидеон Саар, Юлий Эдельштейн, Лимор Ливнат, Даниэль Гершкович, Исраэль Кац, многие депутаты Кнессета правого лагеря. Глава правительства Биньямин Нетаниягу незадолго до выселения поселенцев выражал надежду, что кризис удастся преодолеть мирно.





